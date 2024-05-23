Минфин рассмотрит инициативу о переводе курортного сбора в туристический налог
Минфин рассмотрит инициативу субъектов и муниципалитетов о преобразовании курортного сбора. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил во время парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации 23 мая.
Ранее прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог, напомнил глава ведомства. «Рассмотрим эту инициативу», — заверил Силуанов.
Как писала ранее «Парламентская газета», перечень участников эксперимента о применении курортного сбора расширили в 2023 году. Изначально в нем участвовали четыре региона, затем присоединились Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».