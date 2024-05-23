Незабываемые воздушные приключения предлагают туристам в Хакасии

Проект, по которому на территории Алтайского района Республики Хакасия будет располагаться гидроаэродром, глэмпинги, палатки, баня и другие удобства для гостей, разработал Максим Баев, руководитель ООО «Экспедиционный центр «Сибирь».

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По его словам, гидроавиацию здесь планируют развивать достаточно серьезно.

Самолеты будут прилетать, на месте обслуживаться, заправляться, возить туристов, «забрасывать» их на горные озера.

«Здесь будет накопительный лагерь для туристов: пешие маршруты, речные сплавы. Весь проект рассчитан до 2027 года, первый этап можно увидеть уже в нынешнем июле», - рассказал Баев.

Кстати, аналогов такого проекта нет во всей Сибири. Планируется, что площадка станет частью маршрута до Тывы, Красноярского края и Республики Алтай.

Первый испытательный полет гидросамолета в Алтайском районе прошел успешно, сообщили в Министерстве экономического развития Хакасии.

Ранее сообщалось, что на реке Абакан в Абазе повышается уровень воды.