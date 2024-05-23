Незабываемые воздушные приключения предлагают туристам в Хакасии
Проект, по которому на территории Алтайского района Республики Хакасия будет располагаться гидроаэродром, глэмпинги, палатки, баня и другие удобства для гостей, разработал Максим Баев, руководитель ООО «Экспедиционный центр «Сибирь».
По его словам, гидроавиацию здесь планируют развивать достаточно серьезно.
Самолеты будут прилетать, на месте обслуживаться, заправляться, возить туристов, «забрасывать» их на горные озера.
«Здесь будет накопительный лагерь для туристов: пешие маршруты, речные сплавы. Весь проект рассчитан до 2027 года, первый этап можно увидеть уже в нынешнем июле», - рассказал Баев.
Кстати, аналогов такого проекта нет во всей Сибири. Планируется, что площадка станет частью маршрута до Тывы, Красноярского края и Республики Алтай.
Первый испытательный полет гидросамолета в Алтайском районе прошел успешно, сообщили в Министерстве экономического развития Хакасии.
Ранее сообщалось, что на реке Абакан в Абазе повышается уровень воды.