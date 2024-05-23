Ленобласть решила «подсадить» туристов на речные круизы

Сфера туризма поставлена на поток практически во всех регионах РФ. Каждый пытается заманить гостей с толстыми кошельками своими, исконно местными, достопримечательностями. У Ленинградской области это – ее шикарные водные ресурсы.

© runews24.ru

Благодаря этому активно развивается круизное направление: создана сеть из шести причалов.

Совсем скоро туристов сможет принимать и новая 70-метровая пристань в Великом Новгороде.

Именно ей предстоит стать финальным аккордом реализации турнаправления «Из варяг в греки».

По словам Михаила Присяжнюка, председателя комитета по транспорту Ленобласти, поездки рассчитаны на различные категории туристов - тех, кто любит отдыхать с комфортом, и тех, кто предпочитает эконом-варианты.

«Прежде всего, нас интересует скорость, для того, чтобы пассажира комфортно доставить, например, в крепость «Орешек» не более, чем за полтора часа из центра Петербурга», - подчеркнул Присяжнюк.

С этой задачей, кстати, сегодня успешно справляются «Метеоры»: в тот же «Орешек» они «летают» ежедневно.

По признанию чиновника, удовольствие для пассажиров не из дешевых.

Однако, несмотря на это, с новым причалом, открытым в 2019 году, количество туристов в крепости увеличилось в 10 раз.

В эту навигацию только по воде из Петербурга в «Орешек» планируется доставить свыше 10 тыс. человек.

Водный круизный туризм Ленинградская область развивает совместно с соседними регионами – Новгородской областью и Республикой Карелия.

Уже построены новые современные пассажирские причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Невской Дубровке, Киришах, на острове Ореховый и у музея «Прорыв блокады Ленинграда».

Создание Единой системы объектов пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта значительно улучшило условия пассажирского судоходства и стало стимулом для развития круизного туризма, сообщили в правительстве Ленинградской области.

Ранее Благовещенск вошел в рейтинг самых популярных городов для речного туризма.