Ленобласть решила «подсадить» туристов на речные круизы
Сфера туризма поставлена на поток практически во всех регионах РФ. Каждый пытается заманить гостей с толстыми кошельками своими, исконно местными, достопримечательностями. У Ленинградской области это – ее шикарные водные ресурсы.
Благодаря этому активно развивается круизное направление: создана сеть из шести причалов.
Совсем скоро туристов сможет принимать и новая 70-метровая пристань в Великом Новгороде.
Именно ей предстоит стать финальным аккордом реализации турнаправления «Из варяг в греки».
По словам Михаила Присяжнюка, председателя комитета по транспорту Ленобласти, поездки рассчитаны на различные категории туристов - тех, кто любит отдыхать с комфортом, и тех, кто предпочитает эконом-варианты.
«Прежде всего, нас интересует скорость, для того, чтобы пассажира комфортно доставить, например, в крепость «Орешек» не более, чем за полтора часа из центра Петербурга», - подчеркнул Присяжнюк.
С этой задачей, кстати, сегодня успешно справляются «Метеоры»: в тот же «Орешек» они «летают» ежедневно.
По признанию чиновника, удовольствие для пассажиров не из дешевых.
Однако, несмотря на это, с новым причалом, открытым в 2019 году, количество туристов в крепости увеличилось в 10 раз.
В эту навигацию только по воде из Петербурга в «Орешек» планируется доставить свыше 10 тыс. человек.
Водный круизный туризм Ленинградская область развивает совместно с соседними регионами – Новгородской областью и Республикой Карелия.
Уже построены новые современные пассажирские причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, Невской Дубровке, Киришах, на острове Ореховый и у музея «Прорыв блокады Ленинграда».
Создание Единой системы объектов пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта значительно улучшило условия пассажирского судоходства и стало стимулом для развития круизного туризма, сообщили в правительстве Ленинградской области.
Ранее Благовещенск вошел в рейтинг самых популярных городов для речного туризма.