Эксперт призвал развивать локальные бренды в России для роста турпотока

Новые региональные бренды помогут увеличить туристический поток в регионы России, в том числе и в наиболее перспективные - Приморский край, Волгоградскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Кабардино-Балкарию. Об этом заявил РИА Новости руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска Александр Поленков.

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По его словам, для роста туристической привлекательности региона необходимо создавать новые бренды, которые могли бы «отразить его дух».

«В Роспатенте на май 2024 года зарегистрировано более 344 региональных брендов - товары, которые связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремесла. Среди них есть всем известные и давно знакомые бренды, в том числе алтайский мед, оренбургский пуховый платок, тульский пряник, белевская пастила, краснодарская клубника», - пояснил Поленков.

Однако, по его словам, в ряде перспективных с точки зрения туризма регионах, таких как Приморский край, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Омская, Мурманская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Тамбовская области, «локальные бренды пока слабо развиты».

«Если говорить о Крайнем севере, то у нас есть большой потенциал для развития благодаря интересу туристов к местным продуктам: чипсам из ягеля, оленине, черничному варенью», - заметил он.

При этом, по словам эксперта, благоприятная среда для развития локальных брендов, отражающих местную специфику, создается и в регионах, куда растет турпоток. Например, в Мурманской области, где количество туристов выросло в прошлом году на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом в регионе за последние три года зарегистрирована всего одна торговая марка с географическим указателем – «Печень трески по-мурмански», констатировал он.

Ранее эксперты назвали самые недооцененные туристические направления в РФ, среди них - Золотой хребет на Чукотке и озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Также туристы редко бывают в долине реки Бикин в Хабаровском крае, где сохранились леса доледникового периода и водятся амурские тигры.