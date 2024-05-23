Кубань может стать центром гастрономического туризма

Краснодарский край устойчиво входит в первую пятерку регионов по обороту общественного питания, занимая четвертую строчку рейтинга. Он также является лидером по производству вин.

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Соглашение о строительстве центра было подписано в рамках Петербургского экономического форума еще в 2022 году. Об этом заявил заместитель губернатора края Александр Руппель.

Сейчас на Кубани в сфере курортного бизнеса реализуется порядка 50 проектов, общий объем инвестиций по ним уже перевалил за 370 млрд рублей.

Итогом их реализации около 15 тыс. новых рабочих мест и 26 тыс. гостиничных номеров.

На сегодняшний день, по словам вице-губернатора, готовность объекта составляет 80 %.

Производится отделка, разводка инженерных сетей и монтаж оборудования.

МФЦ гастротуризма Redpeak планируют ввести в эксплуатацию в конце июня.

В нем будут расположены дегустационные залы, пивоварни, ресторанный комплекс, фирменный магазин с местной продукцией, сообщили в пресс-службе краснодарского правительства.

Уточняется, что проекты в сфере эногастрономии сегодня весьма перспективны.

У Кубани есть вся необходимая инфраструктура для дальнейшего активного развития данного направления туризма.

Ранее сообщалось, что знаменитый краснодарский курорт привлекает туристов масштабной инфраструктурой.