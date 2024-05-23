Самый большой в Европе. Чем парк "Кисловодский" притягивает миллионы туристов

Курорт Кисловодск может похвастаться уникальным фактом — солнечных дней здесь около 300 в году! Это связано с тем, что город находится в котловине и заботливо с трех сторон окружен горными хребтами. Как результат — минимум ветра и максимум солнца. Его по праву называют самым солнечным городом Ставропольского края. И если в Москве все дороги начинаются от Красной площади, то здесь все переплетается в национальном парке "Кисловодский".

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"Вот уже больше 180 лет каждого гостя здесь встречает патриарх нацпарка — красавец каштан, хранитель всех его секретов. А с ним в дуэте — мелодичное звучание и бриллиантовый блеск речки под названием Ольховка", — рассказывает экскурсовод национального парка "Кисловодский" Мария Арустамян, прогуливаясь среди раскидистых деревьев с большими кронами и густой листвой.

Сегодня Ольховка парадно одета в каменные берега с витиеватыми оградами. Здесь обустроены набережные с уютными лавочками, можно отдохнуть в тени деревьев под пение птиц и журчание прозрачной воды, падающей с порога на порог. Через речку перекинуты живописные мостики, среди которых, пожалуй, самый популярный — "Дамский каприз". На нем фотографируются новобрачные, а за ними в очередь выстраиваются влюбленные парочки. Почти 150 лет мостик хранит тысячи признаний в любви и романтику первых поцелуев.

"Сейчас этот мост считается одним из самых романтичных мест нацпарка, но таким оно, конечно, было не всегда. Во времена Александра Пушкина и Михаила Лермонтова мостика не существовало, и бурную Ольховку переходили только вброд, осторожно спускаясь по скользким камням. Представляете, какое это было испытание для барышень? Есть легенда, что одна капризная дама отказалась снимать туфли и переходить на другой берег. Тогда ее кавалер перенес девушку на руках и уверенно пообещал, что вскоре здесь будет переправа", — продолжает экскурсовод. Пока мы разговариваем, довольные молодожены, сделав фотографии, уступают мост следующим туристам.

Еще здесь можно загадать желание. Экскурсоводы говорят, что монеты в воду бросать не нужно — задуманное и так сбывается. "Дамский каприз" ведет к гроту "Уголок поцелуев" с удобными скамейками, на которые мы присаживаемся после долгой прогулки по майскому парку, чтобы подышать удивительной чистоты воздухом.

"Есть и другое поверье, оно гласит, что кокетливые барышни отказались приподнимать платья — оголять лодыжки считалось очень нескромным. Тогда кавалерам пришлось лечь на скалы, соорудив живой мостик. Но у наших краеведов есть и более прозаичная версия. Они рассказывают, что мост возвели из-за каприза неизвестной дамы, чей участок располагался за Ольховкой. В какую из легенд верить — дело каждого. Факт же в том, что мостик "Дамский каприз" через своенравную реку появился в 1892 году", — добавляет Мария.

И это далеко не единственное романтическое место в нацпарке Кисловодска. Истинным мечтателям экскурсоводы советуют посетить Долину роз, чтобы убедиться, что российский курорт не менее романтичен, чем Париж.

"Триумф" и "Дольче Вита" Долины роз

Местные жители шутят, мол, если вы не готовы, как бедный художник из известной песни, превращать свою жизнь в цветы, чтобы впечатлить девушку, то пригласите ее на прогулку в Долину роз. Судя по количеству молодых туристов, фотографирующихся среди ароматных кустов роз, а их тут собрано около 10 тыс., местная эстетика действительно удивляет.

"На сегодня в Долине роз высажено более трех десятков сортов роз и более десяти тысяч саженцев. Среди них встречаются как современные, так и старинные сорта этих цветов. Например, "Глория Дэй" и "Оранж Триумф" были выведены в 1930-х годах, а "Эль" и "Дольче Вита" — в 2000-х годах. Конечно, есть и знаменитые английские парковые розы селекционера Дэвида Остина — сорта "Абрахам Дерби" и "Джеймс Л. Остин". Долина роз также дополняет лечебный потенциал нацпарка благодаря ароматерапии, ведь чарующий аромат роз, цветущих с июня по конец октября, оказывает благотворное воздействие на нервную систему", — подключается к нашей прогулке директор национального парка "Кисловодский" Дмитрий Науменко.

Часть Долины роз окаймлена высокими туями, так что в жаркую погоду здесь особенно приятно отдохнуть. Аллея ведет к смотровой площадке, откуда открывается вид на розарий, а в безоблачную погоду — и на красавец Эльбрус.

966 гектаров эстетики и здоровья

Нацпарк "Кисловодский", самый большой рукотворный парк Европы, занимает почти 966 гектаров. Местные гиды сравнивают его с пейзажным Richmond Park в Лондоне — правда, тот на 10 гектаров меньше.

Когда-то нацпарк "Кисловодский" был, без преувеличения, оазисом в пустыне. В это сложно поверить, но каждое дерево здесь посажено руками человека. Одним из тех, кто очень много сделал для парка, был князь Михаил Воронцов.

"В 1803 году император Александр Ⅰ подписал рескрипт о присоединении новых территорий Кавказа к Российской империи. Этот год стал точкой отсчета в истории Кисловодска. Сразу после военных укреплений появилась необходимость в обустройстве курортной инфраструктуры, здесь и началась история будущей нарзанной галереи и парка, примыкающего к источнику", — рассказывает Мария Арустамян.

В 1812 году началось благоустройство источника нарзана — появился "мясниковский сруб", в 1823 году была высажена первая тополевая аллея, а в 1827-м появился первый проект парковой зоны в английском стиле.

"В 1844 году Воронцов начал новую главу в своей карьере, заняв пост наместника на Кавказе с неограниченными полномочиями. Именно при его активной деятельности расцвело садово-парковое искусство, у источника нарзана начал оформляться Нижний парк", — говорит Арустамян, пока мы подходим к зданию с зубчатыми башенками, которое уже больше века приковывает взгляды гостей курорта. Это — нарзанная галерея, место, где хранится тот самый знаменитый нарзан.

Замок, где хранится нарзан

"Одной из главных заслуг князя Михаила Воронцова и его подарок курорту и нацпарку — нарзанная галерея, которая находится в самом сердце Кисловодска и уже не одно столетие является исторической и архитектурной доминантой центра. Каждый турист, приезжая в наш город, считает своим долгом в первую очередь испить стаканчик нарзана, или, как его еще называют, "напиток богатырей", — объясняет гид, пока мы гуляем по галерее XIX века, напоминающей готический замок.

Сегодня здесь можно попробовать три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный. Все они имеют в составе одни и те же вещества, но в разном соотношении, благодаря чему каждый вид больше подходит для людей с теми или иными заболеваниями.

Нарзанная галерея — это самый настоящий замок, и, как все замки, она имеет свои традиции, любопытные факты, ну и, конечно, секреты.

Здание галереи построено из доломита — местной каменной породы, которая сегодня уже запрещена к добыче. Благодаря сочетанию нескольких факторов — английскому происхождению архитектора, англомании Воронцова, а также моде на средневековый романтизм, которая распространилась тогда по всей Европе, нарзанная галерея в Кисловодске имеет необычный облик в стиле неоготики, напоминая средневековый замок эпохи поздних Тюдоров.

Именно здание нарзанной галереи изображено на первом известном дагерротипе Кавказских Минеральных Вод, который сделал генерал-лейтенант, участник Кавказской войны и фотограф-любитель граф Иван Ностиц.

"Еще одна особенность нарзанной галереи — вытянутая форма. Так было решено по ряду причин. Во-первых, первые протоколы лечения нарзаном предусматривали долгую ходьбу после его приема, в неблагоприятных погодных условиях форма галереи позволяла прогуливаться внутри. Во-вторых, здесь скрывается еще один секрет галереи. Тысячи туристов ежедневно проходят мимо этого здания и не замечают одной удивительной детали. Архитектор Самуил Уптон вложил в форму галереи определенный смысл. Если смотреть на здание с высоты птичьего полета, становится ясно, что галерея имеет форму ключа. Так, архитектор обыграл еще одно значение слова "источник" в русском языке, который мы также можем называть "ключом". Решение Уптона полно символизма, как в настоящих средневековых замках: ключ к здоровью, ключ целебной воды нарзан, заключенный в камень здания нарзанной галереи", — делится гид.

Единственный в России Храм воздуха

Конечно, не нарзаном единым славится Кисловодск. Еще до революции приезжающие "на воды" справедливо заметили, что чистейший горный воздух оказывает на здоровье не менее благотворное влияние, чем минеральная вода. Не просто так в парке построили этому воздуху целый храм — единственный в России Храм воздуха.

"Да, действительно, настоящее сокровище — этот наш кисловодский воздух. Он по праву считается одной из главных причин основания в этом уголке Кавказа горноклиматического курорта. Благодаря ему на протяжении вот уже почти 200 лет тысячи людей здесь обретают здоровье и жизненные силы", — утверждает Науменко, поднимаясь на смотровую площадку с великолепным видом.

Храм воздуха — небольшой павильон с колоннами на границе Среднего и Горного парков, неподалеку от скал "Серые камни". Что же в воздухе нацпарка такого особенного?

"Еще в 1810 году доктор Фридрих Гааз писал, что местный горный воздух "столь же ценен, сколь и сами воды". Приезжающие на лечение издавна старались сочетать прием нарзана с прогулками на свежем воздухе, а с развитием терренкурной сети парка строительство павильонов для отдыха стало особенно актуальным. Место для Храма воздуха выбрали директор КМВ Сергей Тиличеев и заведующий Кисловодской группой. Павильон решили разместить на возвышенном участке Среднего парка, который начали обустраивать в этот период. Строительством руководил знаменитый архитектор, автор Колоннады, парадного входа в нацпарк — Николай Семенов. К сезону 1914 года Храм воздуха открыл свои двери для многочисленных туристов".

По словам Науменко, воздух нацпарка столь же ценный рекреационный ресурс, как месторождение нарзана, обилие солнечных дней и уникальный ландшафт территории.

"Разреженный горный воздух, естественным образом ионизированный, дополненный фитонцидами хвойных деревьев, благотворно влияет на процессы кроветворения, обмена веществ, восстанавливает работу секреторных органов, сердечно-сосудистой и, конечно, нервной системы. В отдельных участках Горного парка воздух благодаря фитонцидам практически стерилен! Благотворное воздействие парка как горноклиматической станции повышает общий жизненный тонус организма, способствует закаливанию и восстановлению работы органов дыхания", — добавляет директор нацпарка.

Здесь можно на себе ощутить перекрестье воздушных потоков, обволакивающих со всех сторон, и почувствовать магию этого целебного горного воздуха. Храм воздуха помимо лечебного значения еще считается притягательной культурно-общественной точкой на карте нацпарка.

В Храме воздуха регулярно проходят концерты, арт-пикники, творческие встречи, открываются выставки. Внутри здания уютно, в мягком свете, создающем особую атмосферу в любое время года и суток, утопают книжные полки публичной читальни.

Читальня пользуется любовью у ценителей бумажных книг, желающих потрогать страницы, ощутить их запах. Каждый может взять в буккроссинге Храма воздуха книгу и провести время за ее чтением в тени деревьев.

Первая книга, попавшаяся на глаза, — "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова. Судя по старой обложке и потрепанным желтым страницам, у посетителей она востребована. И неудивительно, ведь в знаменитом романе Лермонтов описывает как раз эти места.

По следам "Героя нашего времени"

Михаил Лермонтов впервые еще ребенком побывал в Кисловодске, куда его на лечение привозила бабушка, а второй раз — уже в осознанном возрасте. В 1837 году его отправили сюда в ссылку за стихотворение "Смерть поэта", и именно тут он написал самые значимые произведения. Прогулку по нацпарку мы продолжаем по местам, которые вдохновили поэта на роман "Герой нашего времени".

"Лермонтов вместе с аристократическим обществом часто ездил на прогулки в окрестности Кисловодска, и там его взору предстали скалы "Синие камни". Бывалым отдыхающим нацпарка, а также жителям Кисловодска это место известно также как "Красное солнышко". Такое необычное название скалы получили из-за того, что в утренней дымке издалека их очертания действительно кажутся мистически синими. Помимо названия удивляет также причудливая форма скал, образовавшаяся в результате многолетнего выветривания и вымывания мягкой горной породы", — рассказывает гид.

Перед нами и правда открывается вид, который вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Здесь как на ладони видна самая высокая гора России — Эльбрус, а также часть Большого Кавказского хребта.

"Лермонтова это место впечатляло настолько, что некоторые исследователи творчества поэта именно "Синие камни" считают прототипом места дуэли Печорина и Грушницкого", — замечает Мария Арустамян.

Сегодня на этом месте находится смотровая площадка и стоит памятник поэту, мечтательно взирающему на горные вершины.

В знаменитом романе также фигурирует здание Ресторации. Для "водяного общества" тех лет это было место встреч, общения, знакомств и сделок. Деревянное здание Ресторации не сохранилось до наших дней, а основание и каменный грот превращены в памятник самому Михаилу Лермонтову.

"В нашем национальном парке бережно хранят память о наследии великого поэта. Одна из главных локаций для любителей искусства названа в честь Лермонтова, также на "Синих камнях" установлен памятник. Регулярно команда нацпарка проводит мероприятия, посвященные его творчеству и эпохе, когда Кавказский край только представал для большинства местом неизведанных богатств и неисчерпаемым источником вдохновения. Так было 200 лет назад, уверена, что так будет и всегда", — утверждает гид.

Терренкуры: кладезь здоровья и палитра природы

В Кисловодске есть не только воздух, горы и нарзан, но и тщательно разработанные терренкуры. В переводе с французского языка "терренкур" (Terrain-Kur) — "лечение местностью", комбинация климатических факторов и движения.

"Терренкур — особый метод "лечения местностью", который изобрел немецкий врач Макс Эртель в 1880-х годах. Он стал одним из первых, кто предложил лечить заболевания сердечно-сосудистой системы с помощью физической активности, в противовес распространенному мнению, что больным следует сохранять покой. Первый маршрут терренкура в России появился на территории Кисловодского парка в 1901 году. Эта инициатива принадлежит врачу Николаю Оболонскому. Вместе с приемом нарзана прогулки по горной местности образовали эффективный комплекс для восстановления и поддержания здоровья", — рассказывает Науменко, пока мы идем по самому легкому терренкуру в парке длиной 1 700 м.

Всего в нацпарке пять маршрутов разной сложности, от прогулочных "подготовительных" до маршрутов, которые являют собой полноценную кардиотренировку. Лечение ходьбой по гористой местности по размеченным маршрутам развивает выносливость, улучшает работу органов дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную активность, а также тренирует мышцы.

"Сама природа повелела в этом месте появиться курорту.

Посмотрите на уникальный ландшафт местности, на которой раскинулся нацпарк. Сочетание лечебного воздуха и солнечной погоды позволяет применить метод терренкура наиболее широко и с наибольшей пользой. Чтобы убедиться в этом, нужно хотя бы раз приехать сюда в гости", — советует директор парка.

И правда, людей с разноцветными палками в руках — любителей скандинавской ходьбы — в парке очень много. Каждый из маршрутов идеально для этого подходит.

"Чайный домик" и полуночная Каскадная лестница

После долгой прогулки по людному Курортному парку через изогнутый деревянный мост и небольшой искусственный пруд можно отправиться на вершину Сосновой горки, к одному из популярнейших в парке мест — кафе "Чайный домик".

По вечерам здесь играет негромкая музыка, а за столиками у панорамных окон с видом на Курортный парк и сам Кисловодск ведутся неторопливые разговоры. Местные уверяют: первые свидания большинства влюбленных города-курорта проходят именно тут. Место идеально подходит и для предложения руки и сердца, ведь после заветного "да" можно вдвоем спуститься по полуночной Каскадной лестнице и пройтись по парку, где так много красоты и романтики.