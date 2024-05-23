В Алтайском крае в 2024 году на поддержку туризма направят более 1,8 млрд рублей

Поддержка туризма в Алтайском крае в 2024 году составит более 1,8 млрд рублей. Средства направят на увеличение туристического потока, развитие сельского туризма и создание модульных некапитальных средств размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"На реализацию государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" в 2024 году предусмотрено всего 835,8 млн рублей. <…> Кроме того, в целях динамичного развития туризма в Алтайском крае особое внимание уделяется обеспечению туристических объектов соответствующей инфраструктурой. В 2024-2025 годы на указанные цели планируется привлечь 1,059 млрд рублей, в том числе в 2024 году - 1,009 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на 2024 год для создания модульных некапитальных средств размещения предусмотрено более 369 млн рублей. Также 78,9 млн направят на проведение мероприятий для достижения показателя государственной программы "Развитие туризма". В управлении по туризму и курортной деятельности Алтайского края ТАСС пояснили, что этот показатель определяется числом турпоездок по региону, в 2024 году оно должно составить не менее 850 тыс.

Средства на развитие сельского туризма, а это 10 млн рублей, уже освоены в полном объеме. Также в регионе проводят работу по формированию и продвижению туристского продукта, повышению сервиса и качества услуг, предоставляемых предприятиями туриндустрии, а также созданию условий для развития санаторно-курортного комплекса, объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Из краевого бюджета на эти цели в 2024 году предусмотрено 101,2 млн рублей.

По итогам 2023 года показатель туристического потока в Алтайском крае составил 2,3 млн человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года. В 2024 году в регионе рассчитывают принять более 2,4 млн туристов.