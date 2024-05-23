Эксперт: редких черепах черноморского побережья десятками продают на сайтах объявлений

Занесенных в Красную книгу черепах черноморского побережья десятками продают на сайтах объявлений. Такие незаконные продажи в числе прочего могут привести к исчезновению вида в России, рассказал ТАСС накануне отмечаемого в четверг Всемирного дня черепах научный консультант проекта "Красная книга? Не продается!" Марк Пестов.

"Только за апрель 2024 г. мы выявили на сайтах объявлений 64 актуальных объявления о заведомо незаконной продаже средиземноморских черепах Никольского, обитающих на Черноморском побережье в предгорьях Краснодарского края от Анапы до Сочи. В целом ежегодно жертвами предприимчивых "бизнесменов" становятся многие сотни этих рептилий, что вместе с прочими антропогенными факторами (уничтожение ключевых мест обитания, гибель на дорогах, хищничество домашних животных) может привести к дальнейшему катастрофическому сокращению ареала и численности, а в перспективе и к полному вымиранию данного подвида в России", - рассказал зоолог.

По его словам, в последние годы незаконный оборот редких видов все чаще происходит в интернете, что значительно затрудняет борьбу с этим явлением, так как правоприменительная практика сталкивается с целым рядом проблем: отсутствием зоологических знаний у сотрудников правоохранительных органов, отлаженного взаимодействия правоохранителей с экспертным сообществом, регулярного мониторинга сети для выявления соответствующих фактов и достаточного общественного внимания. Особую обеспокоенность вызывает наличие регулярно обновляемых объявлений о продаже черепах различных размеров и возрастов, якобы полученных в результате "домашнего разведения". Это не отменяет незаконный характер данной деятельности и может свидетельствовать о наличии организованной группы лиц, сделавших незаконную торговлю краснокнижными черепахами постоянным источником дохода, отметил Пестов.

"Максимум, что грозит предприимчивому гражданину, - это штраф в 5 тыс. руб. при рыночной цене краснокнижных черепах до 20 тыс. Правоохранителям, вероятно, просто не очень интересно связываться с хлопотным административным нарушением, влекущем копеечную ответственность и связанным с необходимостью межведомственного взаимодействия Росприроднадзора, прокуратуры и МВД при проведении контрольной закупки черепах, а также с хлопотами по их возврату в природу через реабилитационные центры. Их на сегодняшний день катастрофически не хватает, они существуют без определенного правового статуса и практически без государственной поддержки", - добавил представитель проекта "Красная книга? Не продается!", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Центр реабилитации

Тем не менее, ежегодно чрез единственный в своем роде Центр временного содержания и реабилитации средиземноморской черепахи Никольского, организованный в Анапе семьей Гурашкиных, проходят не менее ста краснокнижных рептилий. В основном их передают добровольцы, в том числе из команды помощи черепахам. Официальная передача изъятых из незаконного оборота правоохранителями черепах случается нечасто. Центр в Анапе действует на основании договора о сотрудничестве с государственным заповедником "Утриш" и выпуск черепах обычно проходит вблизи границ заповедника.