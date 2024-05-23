На казачьем фестивале проведут соревнования по доставке почты на лошадях

Фестиваль казачества "Рождение гурана" пройдет в июне в Забайкалье. Его участники в том числе посоревнуются в доставке почты на лошадях, сообщается на официальном портале региона.

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Фестиваль "Рождение гурана" приурочен к 335-летию подписания Нерчинского договора об установлении границ между Российской и Китайской империями.

"Особое место на фестивале займет конноспортивная программа. Ловкие наездники покажут свою удаль в конной эстафете по доставке почты, пройдет конкурс по укрощению диких лошадей, метанию ножей, соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, рубке шаров казачьей шашкой", - приводятся в сообщении слова инициатора фестиваля Баира Дулмажапова.

Фестиваль пройдет 15 июня на туристической базе "Юсэн туг" ("Девять знамен" в Дульдургинском районе. Его гости познакомятся с укладом жизни, обрядами и обычаями казаков, а также увидят историческую реконструкцию подписания Нерчинского договора. На фестивале будут представлены выставки казачьего обмундирования, оружия, сувениров и военной амуниции.

Участники фестиваля увидят выступления юных казачат команды "Беркут" - неоднократных финалистов Всероссийских этапах казачьих соревнований. В течение дня пройдут мастер-классы по игре в бурятские шахматы "Буряад шатар", игре в кости "Шагай наадан" и валянию из шерсти. Выступят фольклорный ансамбль "Читинская слобода" и коллектив районного отдела культуры.