В Благовещенске открыли самый большой музыкальный фонтанный комплекс в Евразии

В административном центре Амурской области, городе Благовещенске, открыли аллею фонтанов со светомузыкой, ставшую самым большим фонтанным комплексом в Евразии.

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Конструкцию возвели рядом с главной площадью города на территории строящегося культурного центра «Трибуна Холл», сообщает РИА Новости. Комплекс включает в себя 12 соединенных общим каналом плоских чаш, из которых бьют более 2 тысяч струй. Сооружение дополнено прожекторами, проекционным, лазерным и музыкальным оборудованием. Площадь его составляет около 3 тысяч квадратных метров.

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