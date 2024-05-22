В Совфеде дали советы экономным туристам

Большинство зарубежных курортов становятся все менее доступны россиянам, поэтому туристам стоит переориентироваться на отдых в России. А для большей экономии можно отказаться от пляжных туров и попробовать другие форматы, заявила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

По ее словам, отдыхающим в Краснодарском крае стоит присмотреться к экскурсионным, винным и гастротурам. Они намного дешевле пляжных, но также организуются на побережье Черного моря.

«В текущем году нестандартные форматы могут стать хорошим решением для экономных туристов, рассматривающих те же курорты Кубани. Их стоимость значительно ниже, а впечатлений и приятных воспоминаний вы получите значительно больше», – пояснила сенатор.

Также Ольга Епифанова посоветовала туристам, которые не любят жару, отправиться за недорогим отдыхом в Коми или Архангельскую область. В этих регионах хорошо развит экологический и культурный туризм, имеется выбор среди средств размещения.

«Не в южных регионах есть множество бюджетных вариантов отдыха, которые позволяют насладиться красотами без особых затрат. От посещения природных заповедников до ознакомления с культурным наследием», – добавила парламентарий.

Наконец, туристам, которые в принципе не готовы отказаться от пляжей, но имеют ограниченный бюджет, стоит отправиться в Крым. Добраться до полуострова сейчас можно как на железнодорожном, так и автотранспорте. При этом в местных отелях достаточно много свободных номеров. По сообщениям Министерства туризма республики, на летний сезон в гостиницах забронировано только 45% мест, а цены значительно ниже, чем в Краснодарском крае.