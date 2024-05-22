В Анапе сообщили о массовом появлении медуз

В Анапе 21 мая местные жители заметили массовое появление медуз у берега, превращающее воду в желе от обилия этих морских обитателей. Однако уже на следующий день медузы исчезли, оставив лишь несколько особей у берега, как сообщает ИА KrasnodarMedia.

Видео с медузами было активно распространено в местных пабликах. Местный блогер Юрий Озаровский опубликовал видеоролик, снятый анапскими сапбордистами, где запечатлена жидкость из медуз в воде всего в нескольких метрах от берега.

Местные жители связывают появление медуз с похолоданием, объясняя, что морские существа приближаются к берегу, когда температура воды понижается. Такие явления ежегодно наблюдаются летом в Анапе.

В этом году, помимо медуз, отдыхающим мешают водоросли, так как море зацвело раньше обычного, и вода у берега приобрела зеленоватый оттенок из-за тины.