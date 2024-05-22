Действия патруля на российском курорте возмутили россиян и попали на видео

Пляжный патруль на большой скорости проехал по берегу моря в Анапе и попал на видео. Действия правоохранителей на квадроцикле возмутили отдыхавших туристов, сообщает издание «Подъем».

На записи видно, как сотрудники патруля промчались по пляжу, оставляя за собой след поднявшегося песка. По словам очевидцев, они «пролетели» мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю заявили, что жалоб к ним не поступало, а правоохранители не нарушали закон.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что летом 2024 года отечественные туристы массово устремились в Турцию. Они стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну.