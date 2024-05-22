В России решили разобраться с проблемой букв в загранпаспортах

Госдума обратилась в Погранслужбу ФСБ РФ с просьбой изменить правовые акты, устанавливающие регламент проверки паспортов при пересечении границы. Поводом для этого стали многочисленные жалобы российских туристов с буквой Ё в имени или фамилии.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратил внимание на случай с москвичкой Алёной Ткачевой, который на прошлой неделе получил большой резонанс в СМИ. Пограничники отказались выпустить девушку за рубеж, мотивируя решение тем, что в общегражданском паспорте имя написано через Ё, а в заграничном – через Е. Соответственно, документ признали недействительным и аннулировали.

Депутат напомнил, что в правилах русской орфографии и пунктуации, утвержденных еще в 1956 году, написание букв Е и Ё равнозначно. Данное положение относится также к именам, отчествам и фамилиям при условии, что это не нарушает идентификацию гражданина с помощью документа.

Отметим, что раньше подобные ситуации были редкостью. Однако после вступления в силу Указа Президента РФ № 889 от 22 ноября 2023 года и Федерального закона № 138 от 28.04.2023, пограничники стали гораздо тщательнее проверять документы туристов. И то, на что в прошлые годы чаще всего закрывали глаза, теперь может стать весомой причиной отказа в выезде за рубеж.