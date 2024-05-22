Названы лучшие маршруты для путешествий на машине по России

Республика Алтай, Калининградская область и Карелия вошли в список лучших регионов для путешествий на автомобиле. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, эксперты отметили, что одна из самых красивых дорог России — Чуйский тракт — проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай до границы с Монголией.

«Наиболее живописные участки находятся как раз неподалеку от границы: увидите и горы самых необычных оттенков, и Чуйскую степь», — говорится в исследовании.

При посещении Калининградской области летом специалисты посоветовали ехать по побережью — от Балтийска до Янтарного, затем в Светлогорск, Зеленоградск и Куршскую косу. Кроме того, в качестве одного из лучших маршрутов для автопутешествий в сервисе порекомендовали трассу «Сортавала», которая начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Карелию.

Хакасия и Тува тоже попали в список наиболее живописных регионов — здесь туристам советуют проехать по Усинскому тракту, который идет из Абакана в Кызыл.

«Горные вершины и степи, равнина и хвойный лес — неважно, какой у вас будет конечный маршрут, ведь путешествие по такой трассе запомнится само по себе», — отметили эксперты.

Ранее Алтайский край и Карелия также вошли в рейтинг лучших городов для прогулок на природе по версии «Туту.ру». По мнению специалистов, хайкинг очень развит на Алтае, в Карелии, Бурятии и Красноярском крае. Жители последнего региона даже разработали для туристов мобильное приложение с пешими маршрутами.