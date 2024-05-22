В Курганской области появятся девять проектов в сфере туризма, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

Об этом сообщает URA.RU.

«Проекты интересные. С новыми рабочими местами и новыми решениями. В связи с повышенным интересом предпринимателей к туристической отрасли было дано поручение рассмотреть возможности выделения дополнительных средств для поддержки следующего пула проектов», — сказал Шумков.

В материале уточняется, что бизнесмены и предприниматели сами начали реализацию проектов — строится акватермальный комплекс «Лесники», новый отель в Кургане, а также началось развитие сельского туризма в Притобольном округе с проектом агропарка «Нагорская мельница».

Ранее сообщалось, что на гастрофестивале в Курганской области приготовят 2,5 тыс. л ухи.