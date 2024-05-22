В Арамиле откроют вторую очередь туристической деревни в "Парке Сказов"

Вторая очередь туристической деревни, в которую входят пять новых домов, откроется в арамильском "Парке Сказов" Свердловской области. Общая сумма инвестиций в проект составила 29,5 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель пиар-направления парка Влад Бородин.

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"Общая сумма инвестиций в туристическую деревню с пятью гостевыми домами и необходимой инфраструктурой на данном этапе составила 29,5 млн рублей вместе с грантовой поддержкой. Эта сумма возрастет до 72 млн. В "Парке Сказов" откроется вторая очередь туристической деревни. В этот раз создатели представят сразу три тематических домика, среди которых единственный во всей Свердловской области дизайнерский домик на дереве - "Гнездо Кукушки". Также презентуют два других средства размещения - "Нора Барсука" и "Хатка Ондатры" - и круглогодичный термальный бассейн", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что "Гнездо кукушки" площадью 40 кв метров построено на сваях, стилизованных под сосновые стволы, на высоте семь метров над землей. Благодаря высокому расположению, постройка частично скрыта за кроной деревьев.

Архитектурной особенностью "Хатки Ондатры" стало то, что крыша дома, как у реальных грызунов, выложена из веток. А "Нору Барсука" можно узнать по круглым окнам, которые стилизованы под вход в настоящее жилище животного.

"Сейчас построены еще три новых домика, и общее количество мест для проживания достигло семи. Наша локация постепенно превращается из развлекательной в настоящую сказочную деревню, где можно не только отдыхать, но и жить. Мы стремимся создать место из 12 гостевых домиков. В ближайший год планируем построить отель на берегу Исети, в котором будет 51 номер. После этого наша локация станет туристическим местом, где будет сочетаться прекрасная природа, развлекательные программы для семей и компаний, а также комплекс рекреационных услуг", - сказала директор "Парка Сказов" Алиса Ларионова.

Ранее в руководитель пиар-направления парка Влад Бородин сообщил ТАСС, что первая очередь туристической деревни "Парка Сказов" открылась в марте 2023 года. Были построены два тематических гостевых дома - "Дом кулик", оформленный в стиле птицы, и "Лисья нора", часть помещений которой находится под землей.

О "Парке Сказов"

"Парк Сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.