Стало известно, каких сувениров не хватает туристам из Китая в Мурманске

Туристам из Китая в столице Кольского Заполярья не хватает сувениров с «Алешей». Этот мемориал вызывает у путешественников очень сильные эмоции.

© РИА "ФедералПресс"

«Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Он у них вызывает очень сильные эмоции, и они ищут сувениры с ним», – пишут СМИ со ссылкой на изготовителей сувениров.

Специалисты отмечают, что путешественники из Китая называют «Алешу» «Алекс» и готовы покупать такие сувениры. Издание «КП Мурманск» уточняет, что также туристов из КНР привлекают Териберка, киты, северное сияние и ледокол «Ленин». «МК в Мурманске» пишет, что это перспективные идеи для создания сувениров.

Напомним, что в 2025 году через Кандалакшу пройдет круизный маршрут.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему среди туристов растет популярность Русского Севера и как ее увеличить.