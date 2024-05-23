Старая Русса официально стала столицей «Серебряного ожерелья России»

Город Старая Русса в Новгородской области официально получил статус столицы «Серебряного ожерелья России». В финальный этап отбора также выходили Тихвин и Светлогорск.

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«Город с тысячелетней историей, город пяти брендов, город, который за последние годы значительно похорошел, расцвел, но планов у нас еще очень много», – рассказала глава Старорусского района Елена Комарова во время церемонии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Всего за звание столицы «Серебряного ожерелья России» боролись 10 городов. В предыдущем году это звание носил Сольвычегодск в Архангельской области.

Ранее «ФедералПресс» писал, что рабочая группа назвала столицу Серебряного ожерелья в 2024 году.