Туроператоры Заполярья начали предлагать ночные экскурсии в полярный день

Туроператоры Мурманской области начали предлагать ночные экскурсии в период полярного дня, когда солнце вообще не заходит за горизонт и светло круглые сутки. Гости Заполярья смогут ночью отправится в джип-тур, трекинг в сопки или пешую экскурсию по Мурманску, сообщил ТАСС председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

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"В конце мая в Мурманске наступает полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, соответственно любоваться красотами Мурманской области можно круглые сутки. Наши туроператоры разработали маршруты, где ночью можно прогуляться по Мурманску, подняться в горы или сопки, прокатиться на джипах и многое другое", - сказал Елисеев.

Полярный день наступил на широте Мурманска в 2024 високосном году 21 мая (обычно 22 мая) и продлится два месяца - до 22 июля включительно. Первый закат столица Кольского Заполярья встретит 23-го числа, после чего начнется период белых ночей, который продлится по 11 августа.

Он пояснил, что каждый турист может выбрать любую экскурсию в полярный день: ночную пешую прогулку по достопримечательностям Мурманска или, например, восхождение в гору Ельнюн в Лапландском заповеднике в 130 км от города. Большинство экскурсий можно посмотреть и забронировать на портале murmansk.travel Туристского информационного центра Мурманской области.

"Это также может быть джип-тур, который проходит по горному массиву Хибины, где можно увидеть водопад и даже искупаться ночью в его купели, трекинг в сопку Мишукова на западном берегу Кольского залива. И все красоты северной природы можно увидеть в лучах незаходящего солнца", - подчеркнул Елисеев, добавив, что для "ровного ночного загара" местные предприниматели разработали крем для лица из морских водорослей, который защищает от солнца даже ночью.

Как отмечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в 2023 году в регионе зафиксировали очередной рекорд по количеству посещений туристами - 670 тыс. человек. Всего с 2019 года Заполярье посетили 2,5 млн человек. Количество туроператоров за пять лет выросло почти на 45%, а налоговые поступления в бюджет региона от туристской индустрии составили более 2,4 млрд рублей.