В Крыму забронировали свыше 60% санаториев и 45% гостиниц на лето

Больше 60% мест в санаториях и 45% в гостиницах забронировано на летний сезон в Республике Крым, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

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"Бронирование лета идет активными темпами, глубина бронирования по оценкам туроператоров достигает 120 дней", - сказал министр, добавив, что ожидания по туристическому потоку "сдержанно оптимистичные", при этом идет активная подготовка всех структур.

Волченко отметил, что Минтуризма республики с начала года фиксирует увеличение бронирования по отношению к прошедшим двум годам, цены остаются конкурентными по отношению к другим регионам.

Глава Минтуризма республики также сообщил, что большую часть пляжей региона успеют подготовить к летнему сезону после шторма, который обрушился на юг России в ноябре 2023 года.

"Подавляющее большинство пляжей будет готово именно к 1 июня", - уточнил он.

Сейчас в регионе обновляют инфраструктуру, устанавливают новые спортивные детские комплексы, уличные тренажеры, светильники, малые архитектурные формы, а также метеотабло, акустические системы для оповещения, душевые кабинки, раздевалки, оборудование для видеонаблюдения и спасательных постов, деревянные дорожки для прохода к морю. По его словам, власти также уделили внимание закупкам оборудования для маломобильных граждан: подъемники, гольфкары, туалеты, пандусы для спуска в море и специальные шезлонги и коляски.