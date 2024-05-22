В заповеднике «Аркаим» устанавливают ленд-парк и жилые кочевые юрты

В музее-заповеднике «Аркаим» Челябинской области начали подготовку проекта ленд-парка и воссоздание стойбища кочевников, где будут размещать туристов. Об этом сообщил директор заповедника Валерий Волик.

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«Будет подготовлен проект ленд-парка, также в этом году мы планируем открыть стойбище кочевников. Закупаем пять юрт, одна из них будет музейной, остальные — жилые», — сообщил Волик на пресс-конференции холдинга «Гранада-пресс».

Планируется специальная программа, погружающая туристов в быт исторических кочевых народов. Как отметил Волик, несмотря на воссоздание жизни тех времен, юрты будут комфортабельными. Для жилья планируют использовать современные материалы и печи, которые позволят останавливаться там при температуре воздуха от минус пяти до плюс 30 градусов. Музейная юрта при этом будет отличаться, детально повторяя жилье предков.

В туристический сезон в «Аркаиме» также планируют закончить обновление нижнего лагеря. Сейчас там проводится вода и электричество, устанавливаются септики и очистительные сооружения, выстраивается инфраструктура. На территории появятся мобильные дома на 24 места.

Вагоны из нижнего лагеря перенесли в верхний. Там же подготовлена площадка для начала сезона, установлена сцена, а на всей территории заповедника обновлены стенды и планируются зоны отдыха. Волик ожидает, что туристы будут довольны новыми условиями для проживания в разной ценовой категории.

Как отметил старший музейный сотрудник Илья Валиахметов, в заповеднике появится новый арт-объект. Скульптор воссоздаст три мифологических коня — подземного из метала, степного из дерева и небесного из тонкого проволочного каркаса.