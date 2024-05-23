Туристы в Петербурге «сильно вздыхают», но курортный сбор платят

В Питере продолжают обсуждать последствия введения штрафов за неуплату курортного сбора. Вчера, напомним, депутаты регионального Заксобрания приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях Санкт-Петербурга, которые устанавливают размер санкций. Туристам-отказникам может грозить ответственность в размере от 500 до 2 тыс. руб. Операторы сбора, т. е. отели и прочие коллективные средства размещения, за нарушения законодательства могут расстаться с куда более весомой суммой. Например, за просрочку предоставления сведений для реестра штраф для юрлиц может доходить до 100 тыс. руб. К началу лета поправки, видимо, будут полностью утверждены.

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Во время принятия законопроекта в зале заседаний было шумно – к курортному сбору в Санкт-Петербурге относятся неоднозначно. Например, депутат от фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов высказал мнение, что введение штрафов может похоронить эксперимент. «Мне кажется, что мы теперь поставили целью зарабатывать на штрафах. Вот в чем целесообразность?» – сказал Павлов, отметив, что и до этого туроператоры и отельеры отнеслись к введению курортного сбора «без воодушевления».

Один из острых вопросов, касающийся штрафов, – будут ли их платить туристы. Например, в Краснодарском крае в первый год действия эксперимента по курортному сбору отказалось раскошелиться более 400 человек. Некоторые пошли в отказ принципиально (якобы все должно быть заложено в стоимости путевки), провоцируя конфликтные ситуации. У наблюдателей появилось предположение, что гостиницам не выгодно ссориться со своими клиентами, которые не пожелают вдруг оплачивать сбор и доводить вопрос до полиции. Проще, мол, самому внести 100 руб., чтобы не создавать лишних скандалов.

«Никто ссориться с клиентами не хочет, но штрафы платить не хочет еще больше, – прокомментировала отельер, сооснователь “Международной профессиональной академии туризма” mpat.online Алена Енова. – Но этого может не потребоваться, если правильно выстроена операционная система взаимодействия с гостем. У нас, например, есть красиво сверстанные буклеты с памятками для туристов, предупреждаем и все объясняем – мол, закон есть закон». По словам отельера, некоторые клиенты уже приезжают «с наличкой в отдельном кармашке»: «Вздыхают, конечно, кто-то сильно вздыхает, но отказов оплатить сбор не было».

Кроме проблем с туристами-отказниками есть и другие вопросы к курортному сбору. Так, на заседании Заксобрания представители КПРФ заявили, что штрафы нужно вводить федеральным законом, иначе их будут активно оспаривать. А единорос Павел Крупник обратил внимание на несовершенство созданной для регулирования сбора информационной системы. «АИС для сбора данных не интегрирована в систему бронирования. То есть полные паспортные данные вместо регистрации и даты рождения необходимо повторно дублировать вручную в АИС»,– сказал депутат.

О том, что приходится тратить много времени, чтобы провести операции по взиманию сбора с туристов, говорят и отельеры. «У нас администратор 2–3 часа в день этим занимается, на круг получается большая нагрузка. Причем это не разбор каких-то проблем, а операционная постановка», – сказала Алена Енова.

Напомним, 1 октября прошлого года в Санкт-Петербурге вступил в силу Закон о курортном сборе, который предполагает, что каждый гость Северной столицы в дополнение к чеку гостиницы должен заплатить еще 100 руб. в сутки. Взимать эту сумму начали с 1 апреля 2024-го. Освобождены от уплаты дети и подростки до 18 лет, а также около двух десятков категорий льготников – герои России, инвалиды, члены многодетных семей, ветераны боевых действий и т. д. Благодаря сбору питерские власти рассчитывают собрать в течение года около 310 млн руб. Все эти средства должны пойти на строительство, ремонт, реконструкцию, благоустройство туристско-рекреационных объектов.

Ранее мы писали о том, что исполнение Закона о курортном сборе проверят с помощью контрольных закупок.