Назван срок запуска Wi-Fi на борту российских самолетов

Wi-Fi массово появится на борту российских самолетов с 2028 года. Срок запуска беспроводного интернета в салонах отечественных лайнеров назвал Максут Шадаев.

Отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах конференции форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), собеседник агентства отметил, что массовое появление Wi-Fi будет связано с запуском «спутниковой группировки».

Ранее глава Минцифры заявлял, что 737 низкоорбитальных спутников связи планируют запустить до 2030 года.

В конференции форума ЦИПР-2024 принимают участие более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран. На выставке представлены решения из Китая, Ирана и Белоруссии. 21 мая с ними ознакомился председатель правительства России Михаил Мишустин.