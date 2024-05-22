Россияне полюбили Клаву Коку и Валю Карнавал

Исследовательская компания OMI (Online Market Intelligence) выяснила, что жители России считают VK Fest самым популярным фестивалем страны и одним из самых любимых музыкальных событий. Узнаваемость фестиваля за год выросла до 70 процентов, говорится в пресс-релизе VK.

Согласно исследованию, музыкальные фестивали входят в тройку самых популярных событий. Их основные посетители — молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Опрос также показал, что 89 процентов респондентов узнают о музыкальных фестивалях от блогеров, из рекламы в интернете или из соцсетей.

В Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) в среднем более половины всех посетителей VK Fest — туристы из других регионов. В 2023 году в столицу специально на фестиваль приезжали 59 процентов иногородних гостей, в Сириусе 78 процентов посетителей — отдыхающие на курортах.

Самыми популярными селебрити VK Fest опрошенные назвали российского блогера Диму Масленникова, певиц Валю Карнавал и Клаву Коку.

Ранее «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024 года. В 2024 году фестиваль пройдет в девятый раз. В 2023 году он объединил 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.