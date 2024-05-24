Представлен план по развитию круизного туризма в России

Минэкономразвития представило в правительство РФ план по развитию круизного туризма в России, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач.

"Мы сформировали план по развитию круизного туризма и представили его в правительство РФ месяц назад. Он сейчас в активной стадии рассмотрения", - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму.

Перед утверждением плана необходимо провести согласительное совещание с транспортным блоком на площадке правительства, уточнил Трач.

"Будем надеяться, что решения будут приняты в пользу отрасли", - отметил он.

Кроме того, Минэкономразвития занимается развитием отдельных направлений круизного туризма на Дальнем Востоке. Соответствующий план также представлен в правительство России.