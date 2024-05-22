На курортах Северного Кавказа открылся сезон пеших прогулок по экотропам

На курортах Северного Кавказа открылся сезон прогулок по экотропам, проходящим по живописным горным маршрутам.

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«Сезон пеших прогулок по экотропам открывается на курортах Северного Кавказа, где для этого вида отдыха обустроено более 100 километров маршрутов на отметках от тысячи до трех тысяч метров. Ставку на этот вид отдыха в горах делает как институт развития Кавказ.РФ, управляющий курортами „Эльбрус“ и „Ведучи“, так и частный инвестор — группа „Мантера“, которая развивает всесезонный курорт „Архыз“», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Отдыхающие могут подобрать для себя оптимальные по протяженности и уровню сложности маршруты: от обширной системы благоустроенных экологических троп на южном и северном склонах курорта «Архыз» до сети профессиональных треккинговых маршрутов на курорте «Эльбрус».

Маршруты оборудованы знаками навигации и местами отдыха, смотровыми площадками, мостами, веревочными перилами для восхождения и ограждениями на опасных участках. Специальные стенды помогают больше узнать о местности, например, животных и растениях-эндемиках или возникновении ледников и их роли в экосистеме.

В частности, на «Архызе» в начале летнего сезона доступны для походов «Тропа романтиков», «Аланский путь», тропа на пик Смирнова. Кроме того, завершается строительство канатной дороги «Орбита», верхняя точка которой достигает высоты 3 030 метров и которая сделает доступным поход в долину горных озер. Этим летом на курорте также планируется открыть парк приключений с высокогорными качелями и виаферратой, байк-парк и ферму альпак. По прогнозам, новые возможности для отдыха позволят увеличить турпоток на 30% по сравнению с предыдущим годом.

«В этом сезоне мы выпускаем подробные карты троп для гостей „Эльбруса“ и „Ведучи“ — их можно будет получить в инфоцентре курортов. Постоянно совершенствуем логистику — точкой старта всех маршрутов на Эльбрусе станет поляна Азау», — отметил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, которого цитирует пресс-служба.

«Кавказ.РФ» - объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный под руководством Минэкономразвития РФ через реорганизацию госинститутов АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного Кавказа». Компания занимается строительством и развитием горнолыжных кластеров «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон».