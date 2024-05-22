Знаменитый краснодарский курорт привлекает туристов масштабной инфраструктурой
Здесь расположены обширные зоны массового отдыха, находится музей шампанского и, конечно же, знаменитый завод шампанских вин.
Последний, ставший два года назад первым среди всех отечественных предприятий членом Всемирной организации винного туризма, предлагает туристам экскурсии по старинным тоннелям конца XIX века.
Обширна туристическая инфраструктура Абрау-Дюрсо: гастрономическая школа, парусный клуб, рестораны авторской кухни, уникальный Champagne-spa, пешие маршруты и многое другое.
Привлекательны, например, Абрау - самое крупное пресноводное озеро Краснодарского края или окрестные долины с многочисленными виноградниками.
Не могут не заинтересовать туристов многообразие живописных троп разной протяженности вдоль озера Абрау (порядка 150 маршрутов).
Каждое из направлений оснащено удобной навигацией. Причем, в путешествие можно отправиться как самостоятельно, так и в сопровождении гида.
Относительно недавно появилась новая локация - «Махново ущелье» (расположенный в 20 мин. езды от кластера экологичный банный комплекс в долине реки Дюрсо с чистыми родниками).
На его террасах оборудовали купели с холодной и горячей водой.
В общем, самый взыскательный турист обязательно найдет в Абрау-Дюрсо себе что-нибудь по душе, пишет «Российская газета».
Ранее Путин поручил создать круглогодичные курорты на пяти морях России до 2030 года.