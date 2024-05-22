Знаменитый краснодарский курорт привлекает туристов масштабной инфраструктурой

Здесь расположены обширные зоны массового отдыха, находится музей шампанского и, конечно же, знаменитый завод шампанских вин.

© runews24.ru

Последний, ставший два года назад первым среди всех отечественных предприятий членом Всемирной организации винного туризма, предлагает туристам экскурсии по старинным тоннелям конца XIX века.

Обширна туристическая инфраструктура Абрау-Дюрсо: гастрономическая школа, парусный клуб, рестораны авторской кухни, уникальный Champagne-spa, пешие маршруты и многое другое.

Привлекательны, например, Абрау - самое крупное пресноводное озеро Краснодарского края или окрестные долины с многочисленными виноградниками.

Не могут не заинтересовать туристов многообразие живописных троп разной протяженности вдоль озера Абрау (порядка 150 маршрутов).

Каждое из направлений оснащено удобной навигацией. Причем, в путешествие можно отправиться как самостоятельно, так и в сопровождении гида.

Относительно недавно появилась новая локация - «Махново ущелье» (расположенный в 20 мин. езды от кластера экологичный банный комплекс в долине реки Дюрсо с чистыми родниками).

На его террасах оборудовали купели с холодной и горячей водой.

В общем, самый взыскательный турист обязательно найдет в Абрау-Дюрсо себе что-нибудь по душе, пишет «Российская газета».

Ранее Путин поручил создать круглогодичные курорты на пяти морях России до 2030 года.