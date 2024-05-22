В Перми пассажиров самолетов встречает огромная надпись про Пензу

Пассажиры самолетов, прилетающие в Пермь, могут увидеть на земле огромную надпись, которая говорит, что они прибывают в Пензу. Такое шуточное граффити создали пермские художники, делая отсылку к вечной теме – Пермь и Пензу часто путают в России. Фото надписи авторы опубликовали в соцсетях.

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«Работу мы разместили на территории Музея авиации. Но необязательно приходить в него. Достаточно просто купить билет на самолет», — рассказывает одна из авторов граффити Евгения Шарецкая.

Ранее URA.RU рассказывало, что Музей авиации в Перми закрылся. Владелец распродавал и экспонаты, и сам земельный участок.