Московские инфоцентры для туристов приняли почти 250 тыс. человек с начала года

Туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы в январе - мае 2024 года посетили около 250 тыс. человек, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

© Unsplash

"С начала года услугами инфоцентров воспользовались почти 250 тыс. туристов. Это путешественники из регионов России и других стран, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. Чаще всего они интересуются событийной повесткой, возможностями для семейного отдыха и прогулочными маршрутами по Москве-реке", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что специалисты ТИЦ помогают спланировать отпуск в столице, записывают на бесплатные экскурсии, рекомендуют полезные городские сервисы и отвечают на разные вопросы, например, о расположении достопримечательностей. Кроме того, иностранцы обычно спрашивают о русских традициях, оригинальных сувенирах и лучших заведениях с национальной кухней.

Информационные центры расположены в популярных у туристов местах - в парке развлечений "Остров мечты", на Тверской площади и речных вокзалах. Их сотрудники - профессиональные экскурсоводы, хорошо знающие Москву и говорящие на иностранных языках. В ТИЦ можно зарядить телефон, взять карманные карты и тематические брошюры, записаться на бесплатные экскурсии, которые проходят в праздничные дни и во время городских фестивалей. Так, с января по начало мая было проведено больше 100 познавательных прогулок, к ним присоединились свыше 1 тыс. человек.