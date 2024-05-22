10 вопросов о грандиозном курорте, где будут отдыхать россияне через 5 лет

В Дагестане открыли прием заявок от резидентов, готовых строить отели, рестораны и другие объекты для туристов в особой экономической зоне, где выделена земля под Каспийский прибрежный кластер. Проектом планировки по заказу корпорации Кавказ.РФ занимается градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект». На самые важные вопросы о будущем курорте ответила главный архитектор Департамента территориального планирования Елена Хазыкова.

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Что такое Каспийский прибрежный кластер?

— Это всесезонный туристско-рекреационный курорт, который будет построен в Дербентском районе Дагестана на территории 310 гектаров (450 га с учетом детского центра). Он расположится на берегу моря вдоль пляжной полосы протяженностью 6,5 км — в 4 км севернее Дербента, в 100 км от аэропорта Махачкалы, в 7,5 км от железнодорожной станции «Дагестанские Огни».

Что там будет помимо пляжей и отелей?

— Два крупных общественных центра — детский и культурный, спортивно-развлекательный центр, аквапарк, аттракционы, тропический аквариум, зеленые зоны, рестораны, спа. Проект предусматривает строительство бальнеологического санаторно-курортного комплекса, где будет использоваться уникальная дагестанская минеральная вода и грязи. Для семей, которые предпочитают селиться отдельно, будет построен гостиничный комплекс с домами коттеджного типа. Предусматривается также организация водных развлечений: катание на бананах, водных скутерах и прочие активности. В будущем появится яхтенная марина.

Сколько человек сможет принять курорт?

— Проектом предусматривается строительство 28 гостиниц на 14500 мест размещения. На первой линии разместятся преимущественно 5— и 4— звездочные гостиницы, на второй — 3 и 4 звезды. Также будет построен санаторно-курортный комплекс, рассчитанный на 680 мест, и детский центр – на 1600.

Что за детский центр?

— Всероссийский детский центр «Дагестан» по типу советского «Артека» станет важной частью кластера. Для него выделено почти 100 гектаров. Помимо мест размещения здесь планируется построить образовательный центр, физкультурно-спортивный модуль, корпуса для преподавателей, общежитие для вожатых, учебный корпус, где будут давать дополнительное образование. Центр будет работать круглый год.

В Дербенте и так проблемы с водой. Что будет с водоснабжением кластера?

— Мы долго работали над этим вопросом вместе с местными властями и коммунальными службами, рассматривали разные варианты, обсуждали возможность строительства водовода из Махачкалы. Но в итоге было решено использовать водозабор подземного месторождения пресной воды в горах. Прогнозируемый объем воды там составляет около 21-22 тысяч кубических метров, что с запасом удовлетворяет наши потребности в воде. Планируется прокладка двух труб протяженностью около 23 км. Причем это позволит обеспечить водой и расположенные вдоль трубопровода населенные пункты.

Что с транспортной доступностью?

— Участок федеральной трассы от Махачкалы до Дербента сейчас как раз реконструируется, дорога будет четырехполосной. Кроме того, прорабатывается вариант с железной дорогой, чтобы туристы сразу после прилета в Махачкалу могли сесть в скоростную электричку до города Дагестанские Огни, где мы планируем создание транспортно-пересадочного узла.

Будет ли у курорта единый архитектурный стиль?

— Да, и «Мирпроект» разработал его с учетом традиций и культуры региона. При отделке фасадов будут использоваться природные материалы, добываемые в Дагестане. Серьезное внимание уделяем разработке стиля для гостиниц – какими должны быть входные группы и остекление, какой высоты проемы, этажность и прочее. Предпочтительны охристые тона, светлые, присущие морским курортам и мекегинскому доломиту — это дагестанский облицовочный камень. Мы придерживались единого подхода к оформлению общественных пространств, детских площадок, парковых зон и самих гостиниц.

Предусмотрен ли халяль-отдых?

— Мы понимаем специфику территории, где мы проектируем. Это будет курорт международного уровня, и он ориентирован не только на Россию, но и на туристов из Ирана, Эмиратов и других стран, многие из которых уже заинтересовались этим туристическим ресурсом. Поэтому в проекте предусмотрены закрытые зоны для женщин и маленьких детей. Такие зоны будут и внутри гостиниц, и на пляжной территории, и в спа. На курорте выделен также участок под мечеть, в гостиницах предусматриваются молельные комнаты.

Когда будет построен курорт?

— Начало строительства запланировано на 2025 год. В конце 2027 года должны быть сданы первые объекты. К 2030 году турпоток должен составить 700 тысяч человек в год. До 2036 года Кавказ.РФ планирует освоить всю эту территорию в 450 га.