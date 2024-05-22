Стало известно, в чем выигрывают сахалинцы от развития на острове туризма

Так, в обозримом будущем в областном центре появится многофункциональный гостиничный комплекс.

© runews24.ru

Его планируется обустроить в зданиях бывшего отеля Pacific Plaza на проспекте Мира. Объекты получат современный облик, появятся новые пространства для отдыха и развлечений.

Об этом шла речь на заседании инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

По словам главы региона, от увеличения турпотока выигрывает, в первую очередь, малый бизнес: кафе, рестораны, турфирмы.

С увеличением количества туристов растет и уровень обслуживания на острове. Появляются новые точки общепита, гастропространства и т. д.

«Выигрывают напрямую от этого, конечно, и наши жители», - подчеркнул Лимаренко.

Общий объем инвестиций в проект - 3,86 млрд рублей. Работы начнутся уже в следующем месяце. Реконструкция зданий завершится в 2025 году, сообщили в пресс-службе главы Сахалина.

Ранее стало известно, что появится в Южно-Сахалинске на месте снесенного ТЦ «Аленький цветочек».