Стало известно, в чем выигрывают сахалинцы от развития на острове туризма

Стало известно, в чём выигрывают сахалинцы от развития на острове туризма
Так, в обозримом будущем в областном центре появится многофункциональный гостиничный комплекс.
Его планируется обустроить в зданиях бывшего отеля Pacific Plaza на проспекте Мира. Объекты получат современный облик, появятся новые пространства для отдыха и развлечений.
Об этом шла речь на заседании инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко.
По словам главы региона, от увеличения турпотока выигрывает, в первую очередь, малый бизнес: кафе, рестораны, турфирмы.
С увеличением количества туристов растет и уровень обслуживания на острове. Появляются новые точки общепита, гастропространства и т. д.
«Выигрывают напрямую от этого, конечно, и наши жители», - подчеркнул Лимаренко.
Общий объем инвестиций в проект - 3,86 млрд рублей. Работы начнутся уже в следующем месяце. Реконструкция зданий завершится в 2025 году, сообщили в пресс-службе главы Сахалина.
Ранее стало известно, что появится в Южно-Сахалинске на месте снесенного ТЦ «Аленький цветочек».