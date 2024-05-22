Куда дешевле слетать в отпуск летом из Перми

Выгоднее всего летом из Перми отправиться на отдых в Санкт-Петербург. Путевка на неделю на двоих взрослых и ребенка выходит 67,1 тысячи рублей. Об этом рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

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«Из Перми летом самый выгодный вариант — Санкт-Петербург. Например, тур в четырехзвездочный отель с вылетом 9 июля на 7 ночей без питания на семью из двух взрослых и ребенка стоит 67,1 тысячи рублей. Он находится на Василеостровском острове на берегу Финского залива в 30 минутах езды на метро от центра города», — рассказала Алина Балыбердина.

Для сравнения — тур в Сочи с проживанием в гостевом доме будет стоить от 83,6 тысячи рублей.

Турагент добавила, что отпуск в Санкт-Петербурге — хорошая альтернатива обычному пляжному отдыху. Там есть курортные районы с выходом к Финскому заливу, куда люди приезжают купаться. Эти локации расположены в часе езды от города.