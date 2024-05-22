Где в Сочи туристу оздоровиться наравне с руководителями страны

Затерявшаяся в буйной зелени дача Сталина - одна из главных исторических достопримечательностей Сочи. Буквально в нескольких десятках метров от нее находится санаторий "Зеленая роща", построенный гораздо позже, и недаром именно здесь. Ведь на этой высоте - 160 метров - оказался идеальный климат, который подходил вождю, испытывавшему определенные проблемы со здоровьем и не переносившему жару и высокую влажность.

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Южное солнце с легкостью пробивается сквозь густую листву пальм и сосновые лапы. Пальмы, кстати, высадили по указанию Сталина, любившего этих обитателей субтропиков.

- Здесь очень хорошо летом, дом проектировался для жизни именно в теплое время года, - рассказывает сотрудник культотдела санатория Анна Хованцева. - Сталин находился на даче с июля по октябрь. Здесь очень толстые стены, около 70 сантиметров, на входной двери силикатное стекло, которое не обладает защитной функцией, но прохладу держит отлично и создает микроклимат в доме.

Внутри практически везде отделка из дерева, в основном дуб, хотя в детских комнатах использовался орех, а в зале для приемов - каштан. Здание построено в 1936 году. Изначально дача называлась "Новая Мацеста", так как рядом, буквально в пяти-семи минутах езды, находятся знаменитые источники с ваннами, во многом ради которых генсек и ездил в Сочи.

- Первые визиты были короткие. Он отморозил легкие во время туруханской ссылки и жару переносил с трудом, но без Мацесты не мог, - продолжает экскурсовод. - И специально для него подобрали место для дома, где прохладнее, суше, мягче климат. Лестница сделана под шаг Сталина - высота ступеней не больше 12 сантиметров, так снимали нагрузку с больных суставов. В доме прослеживается морская тематика - форточки в виде иллюминаторов, балконы как капитанские мостики. А это знаменитые бронзовые ручки на дверях, они остались с тех лет и до сих пор в рабочем состоянии.

Принцип прост - убрали ключ, щеколда упала, такая же - с внутренней стороны, подсмотреть и подслушать уже проблематично.

В кабинете за дубовым двухтумбовым столом с "вертушкой" - сам хозяин дачи, который летом отсюда руководил страной. Письменный набор - из черного мрамора и горного хрусталя, это подарок Мао Цзэдуна. На стенах - фотографии первой и второй жен Сталина - Като Сванидзе (мать Якова) и Надежды Аллилуевой (мать Василия и Светланы), его детей и внучки Ольги Питерс, которая сейчас живет в США. Еще одна восковая фигура вождя в парадном белом кителе находится в кинозале.

В конце 1950-х годов здесь открыли санаторий управления делами ЦК КПСС, а комнаты стали элитными номерами. А в 1972-м рядом построили уже современную здравницу "Зеленая роща", гости которой отдыхают и оздоровляются на той самой идеальной высоте - около 160 метров. Находится санаторий внутри дендропарка площадью около 46 гектаров. На его территории множество терренкуров, по которым можно гулять круглый год. Кстати, врачи отдельно рекомендуют гостям, по каким из них им полезнее всего ходить. А людям постарше бесплатно выдают палки для ходьбы.

Любопытно, что дорожки для прогулок появились здесь больше века назад. На этой территории было имение Михайловское, принадлежавшее российскому промышленнику и предпринимателю Михаилу Зензинову, то есть еще в конце XIX века оздоровительный потенциал этой территории был оценен по достоинству. В советские годы помимо дачи Сталина появились дачи Молотова, Жданова, Ворошилова.

Сегодня отдохнуть на даче Сталина есть возможность у любого жителя нашей страны

А сегодня отдохнуть здесь есть возможность у любого жителя страны. В основном в санаторий приезжают люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Здесь обширная лечебно-диагностическая база. Кроме того, работает спа-комплекс, сауна и хаммам, есть кедровые фитобочки, в которых человек дышит парами целебных трав и эфирных масел.

Кроме того, у санатория большой спортивный комплекс с крытым и открытыми бассейнами и отдельной зоной для купания детей. Здесь же проводят занятия аквааэробикой. Кроме того, есть площадки для тех, кто любит играть в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис или бадминтон. А в зале множество тренажеров, за помощью можно обратиться к квалифицированным инструкторам.

Есть у санатория и свой 500-метровый пляж, зимой хорошо дышится морским воздухом, а, учитывая сочинскую погоду, солнечные ванны можно принимать едва ли не в любой месяц. Есть вся инфраструктура, чтобы с комфортом загорать и купаться. Здесь дежурит спасатель, работает медик. Об уровне пляжа говорит то, что ему в свое время присвоили международный "голубой" флаг, а затем российский "синий" - а это высшая категория из возможных.

Новинкой же сезона станет собственный бювет, который откроется по инициативе руководителя здравницы Заурбека Джелиева.

- Планируем, что там будут два вида воды - пластунская и сочинская. Это наши местные минеральные воды, - рассказывает главный врач санатория Анна Карабовцева. - Решили построить бювет, чтобы оздоровление было более полноценным.

Так что даже постоянным гостям здравницы будет чему удивиться в этом году. Во время отдыха можно не только поправить здоровье, но и интересно провести время. Кроме экскурсии на дачу Сталина есть возможность посетить и другие экскурсионные программы.

- У нас много гостей, которые приезжают из года в год. Я многих уже знаю в лицо, - улыбается Анна Карабовцева. - Когда смотрим бронирования, часто попадаются одни и те же фамилии. Наши постоянные посетители уже детей и внуков привозят. Это неудивительно, отдых в санатории выйдет доступнее, чем в отеле.

И не надо думать, где пообедать и поужинать. Причем если в силу заболеваний человеку надо каким-то определенным образом питаться, об этом сообщается на пищеблок и ему всегда приготовят те блюда, которые ему показаны.

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