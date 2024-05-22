В Петербурге откроется фестиваль "Молодежь. Театр. Фест"

XXV Международный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест" откроется в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева при участии коллективов из девяти стран. В первый вечер будет сыграна недавняя премьера МТЮЗа "Собачье сердце" режиссера Антона Федорова, сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

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"Мы старались привезти свежие премьеры. Наша задача - открыть для Петербурга новые имена, чтобы рядом с мэтрами были и молодые", - рассказала директор театра.

Она отметила, что за эти годы фестиваль расширил временные рамки, сохранив международный статус и широкий спектр тем:

"Сегодня мы говорим о тех же самых человеческих чувствах, ценностях, о любви, об одиночестве, о страхе".

В течение девяти дней пятнадцать российских и двенадцать зарубежных театров представят свои постановки для молодежи в ТЮЗе имени Александра Брянцева, Молодежном театре на Фонтанке, Большом театре кукол, в Эрмитажном театре.

На фестиваль приглашены Самарский театр юного зрителя "СамАрт", Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина из Казани, Воронежский ТЮЗ, Березниковский драматический театр, Нижегородский государственный театр юного зрителя, Астраханский драматический театр, Челябинский молодежный театр, Российский академический театр имени Федора Волкова (Ярославль). Международная программа будет представлена театрами из Армении, Белоруссии, Бразилии, Ирака, Ирана, Казахстана, Туниса и Турции.

Ярким событием фестиваля обещает стать творческий вечер Эмира Кустурицы, сербского кинорежиссера и актера кино, отмеченного наградами крупнейших кинофорумов Европы. Встреча состоится 23 мая в ТЮЗе. На закрытии будет показан спектакль Егора Дружинина "Русский регтайм" Московского международного театрального агентства "Арт-Партнер XXI".

На форуме будет работать режиссерско-драматургическая лаборатория "Молодежь. Театр. Lab" под руководством Александра Вислова, пройдет круглый стол, посвященный волонтерскому движению, состоятся панельная дискуссия "Международное сотрудничество в современном театре" и презентация проекта "Популяризация театра с использованием креативных идей".

О проекте-юбиляре

Фестиваль, носивший ранее название "Радуга", уже четверть века объединяет профессионалов и любителей театрального искусства, знакомит зрителей с современной драматургией, новыми театральными формами и актуальной режиссурой. В 2016 году проект был награжден премией правительства РФ в области культуры.

С этого года фестиваль получил новое название - "Молодежь. Театр. Фест". Проект поддержан правительством Санкт-Петербурга.