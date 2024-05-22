В Башкирии на опасных туристских маршрутах введут специальное сопровождение
В закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан» планируется внести изменения, направленные на обеспечение безопасности туристов.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Определять такие маршруты или части маршрутов будет Министерство предпринимательства и туризма.
«Уточняется ряд положений об условиях оказания услуг инструктора-проводника и проведения его аттестации. Также закрепляются общие положения, регулирующие региональный государственный контроль за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», - добавил Константин Толкачев.
Профессиональное сопровождение групп сделает туризм в Башкирии более безопасным.
«Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута. Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника. Инструктор-проводник ориентируется на местности, знает о возможных опасностях, может помочь группе при возникновении непредвиденных ситуаций и при необходимости окажет первую помощь», - добавил спикер парламента.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении 30 мая.