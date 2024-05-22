В Башкирии на опасных туристских маршрутах введут специальное сопровождение

В закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан» планируется внести изменения, направленные на обеспечение безопасности туристов.

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Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Определять такие маршруты или части маршрутов будет Министерство предпринимательства и туризма.

«Уточняется ряд положений об условиях оказания услуг инструктора-проводника и проведения его аттестации. Также закрепляются общие положения, регулирующие региональный государственный контроль за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», - добавил Константин Толкачев.

Профессиональное сопровождение групп сделает туризм в Башкирии более безопасным.

«Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута. Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника. Инструктор-проводник ориентируется на местности, знает о возможных опасностях, может помочь группе при возникновении непредвиденных ситуаций и при необходимости окажет первую помощь», - добавил спикер парламента.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении 30 мая.