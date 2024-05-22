Москва приняла 5,86 миллиона туристов в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года столица приняла 5,86 миллиона туристов. Об этом в среду, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Unsplash

По его словам, это на 20 процентов больше, чем в доковидном 2019 году. Объем туристско-экскурсионного потребления за это время оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 миллиардов рублей.

Глава города отметил, что большой рост туристического потока возник в период майских праздников. В этот период Москву посетили 2,2 миллиона гостей. Чаще всего столицу выбирают для семейного отдыха.

— Каждый год на майские праздники Москва привлекает интересной событийной повесткой. Фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна» посетили 850 тысяч человек, — написал мэр в личном блоге.

Собянин добавил, что после небольшой паузы во второй половине мая в столице наступит летний туристический сезон.

Накануне мэр столицы анонсировал самый продолжительный даже по мировым меркам фестиваль. Он будет продолжаться все лето. К примеру, этим летом Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдет вернисаж. «Вечерняя Москва» узнала подробности.