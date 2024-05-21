Жители карельского поселка пожаловались на туристов

Жители маленького карельского поселка Тиурула совсем не рады выросшему в последнее время туристическому потоку. Даже наоборот – судя по сообщениям в соцсетях, будь их воля, они бы и вовсе не пускали к себе отдыхающих.

© «Лахденпохья Live»

Причина заключается в грунтовке, которая проходит через поселок к берегу Ладожского озера, точнее, к мосту, который ведет на крупнейший на Ладоге остров Кильпола. Он пользуется большой популярностью у туристов, там расположено много баз отдыха и кемпингов. И поэтому летом транспортный поток через Тиурулу огромный – в день проезжает до 600 машин. А это постоянный шум, но главное – испорченный воздух.

«Автомобили поднимают огромные клубы пыли, которые не успевают оседать. В поселке стоит смог. Дышать нет возможности. Жители – заложники!!!» – жалуются тиурульцы в группе «Лахденпохья Live» в ВК.

Жители поселка неоднократно обращались к местным властям с просьбой хоть как-то решить проблему. Например, по-минимуму: поставить дорожные знаки, ограничивающие скорость (некоторые туристы любят разогнаться на грунтовке), и установить лежачих полицейских. Однако главная мечта заключается в том, чтобы дорога была заасфальтирована. Но чиновники на помощь не спешат. Как заявила карельским СМИ премьер-министр регионального правительства Оксана Чебунина, на ремонт трассы необходимо 300 млн руб. А таких денег в республиканском бюджете нет.

Впрочем, некоторую помощь жителям Тиурулы власти все же пообещали. Плановый полив грунтовой дороги должен был состояться в июне, но после жалоб его проведут на этой неделе. На несколько дней, надо думать, это поможет.

Не очень довольны ростом турпотока не только в Карелии. Например, жителям Республики Алтай очень не нравится, что приезжие оставляют автографы на местных скалах. А в Зеленоградске горожане возмущаются тем, что уже в мае отдыхающие разгуливают по центру города в плавках, а власти намерены бороться с такими туристами с привлечением дружинников.