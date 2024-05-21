В Роспотребнадзоре назвали признаки безопасного пляжа

Все владельцы пляжей каждый год перед открытием сезона должны получать разрешение Роспотребнадзора. Документ выдают после лабораторного исследования почвы и воды на соответствие санитарно-противоэпидемическим нормативам, сообщили «Парламентской газете» в ведомстве. Узнать о проверенных местах отдыха можно на сайте администрации населенного пункта или в территориальных управлениях Роспотребнадзора.

Далеко не все водоемы безопасны, предупредили в ведомстве. Даже если вода и прибрежная зона кажутся чистыми, не исключено, что в песке и воде могут находиться патогенные микроорганизмы.

«Это могут быть ротавирусы, норовирусы и аденовирусы, лямблии, шигеллы, сальмонеллы, вирусы гепатита А и Е и другие. Причем, чтобы заразиться ими, не обязательно глотать воду — бактерии и паразиты могут проникнуть в организм в том числе через слизистые оболочки и раны на теле. Свежий пирсинг и новая татуировка — это тоже раны», — подчеркнули в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При выборе места отдыха в Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на благоустройство пляжа. Там должны быть урны, скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательный и медицинский пункты, а также общественные туалеты. В местах, не отвечающих требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, устанавливаются предупредительные знаки «Купание запрещено».