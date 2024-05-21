Россияне рассказали, где планируют провести летний отпуск

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование опросили 45 тыс. интернет-пользователей и узнали, что 69% их них собираются провести свой летний отпуск на природе.

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Большинство опрошенных (82%) рассказали, что им нравится активный отдых на свежем воздухе. При этом идеальный отпуск в таком формате все представляют по-разному. Самый популярный вариант — оборудованные базы отдыха или глэмпинги, останавливаться там любит четверть респондентов (24%). Пятая часть опрошенных (20%) предпочитает классические варианты туризма и выбирает жить в палатках. Ставить их умеют 65% россиян, а 88% — разводить и поддерживать костёр.

Менее популярны пешие походы — однодневный хайкинг и продолжительный трекинг выбирают 10% респондентов, более сложный формат — спортивный горный туризм — 7%. Следом идут поездки на велосипеде (8%), сплавы по реке (7%), конные поездки (3%). У 21% участников опроса нет конкретных предпочтений.

Среди главных преимуществ отдыха на природе россияне назвали возможность увидеть красивые места, свежий воздух и удалённость от городской суеты (по 22%). Пользу для здоровья в качестве плюса называют 15% опрошенных, уединённую атмосферу — 13%, возможность получить новые навыки и провести диджитал-детокс отметили по 3% респондентов.

А основными сложностями, с которыми приходится мириться любителям такого досуга стали временный отказ от привычных удобств (26%), риск столкнуться с дикими животными (25%) и удалённость от городских служб (21%).

Треть опрошенных считают, что оптимальное время отдыха на природе — 3–5 дней (38%), а пятая часть (21%) предпочитает уезжать на неделю. По 14% готовы провести на свежем воздухе только один день либо 1–2 недели. Ещё дольше на природе готовы отдыхать 13% респондентов.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования: «Отдых на природе — отличная возможность отвлечься от насыщенной городской жизни и сменить обстановку. Но чтобы непредвиденные ситуации не испортили впечатления от отпуска, к нему следует подготовиться заранее. Так, 55% опрошенных рассказали, что боятся клещей, при этом 43% россиян хотя бы раз сталкивались с их укусами. Ещё 14% переживают, что могут получить травму в поездке. Чтобы меньше волноваться о возможных неудобствах, лучше оформить страховой полис. В случае неприятностей страховая компания организует медицинскую помощь или выплатит компенсацию, которую также можно потратить на лечение и восстановление».