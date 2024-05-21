В Осетии жители вымирающего поселка решили возродить его с помощью туризма

В североосетинском высокогорном поселке Верхний Згид местные жители организовали две турбазы. Они хотят привлечь в вымирающее селение людей, а горцам дать работу, чтобы таким образом спасти населенный пункт от исчезновения. В 80-е годы XX века в Верхнем Згиде и соседних поселках постоянно проживало около 10 тысяч человек - здесь были горные шахты, в которых добывали свинец и цинк. Сейчас в селении не наберется даже сотни людей.

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Но с появлением двух турбаз (старые общежития переделали в отели, а комнаты - в современные номера) в Верхний Згид частенько начали заезжать туристы, которых привлекают удивительные по красоте виды гор. Встречать гостей кому-то надо - и местные жители получили работу. Требуются администраторы, официанты, гиды, повара. В забытый поселок, кажется, понемногу начала возвращаться жизнь. Но попытка вести бизнес в горах так же опасна, как национальный осетинский "Танец с кинжалами" - сложное выступление, которое может завершиться трагедией. Стоит лишь немного просчитаться - и все кончено.

Сам Верхний Згид находится на расстоянии 80 километров от Владикавказа, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Корреспонденты "РГ" решили отправиться туда и все увидеть своими глазами.

Преодолев большую часть пути по трассе, перед тем как повернуть к поселку и начать подниматься по горному серпантину, надо проехать короткий туннель, пробитый в скалах, с монументальной надписью на въезде, вырубленной в граните: "1967 год. 50 лет Октября". Проезжаешь туннель - и как будто оказываешься в другом времени, советском. Это территория наследия СССР, к сожалению, сейчас заброшенная.

От великолепного шахтерского поселка здесь остались только давно покинутые здания пятиэтажек. Бывшее заводоуправление поражает своей красотой и великолепным расположением. Его фасад больше напоминает здравницу. Только вот окна заколочены. То же самое с местными школой и поликлиникой - они давно не работают.

Если быть точным, то здесь было три шахтерских поселка: Садон, Галон и Верхний Згид. Первые два - в самом низу ущелья, а Верхний Згид - на высоте. По серпантину поднимаемся туда, чтобы добраться до цели нашей поездки, турбаз "Згидская панорама" и Zgid Sky, которые были построены местными жителями.

К слову сказать, виды на горы, которые здесь открываются, невообразимо прекрасны. Белые пики подпирают небо, а шапки снега лежат аж до конца лета. Хочется остановиться и смотреть, смотреть на них без конца... Так что понятно, почему туристы стремятся в это место в Алагирском ущелье, чем и решили воспользоваться местные старожилы.

На самом подъезде к турбазам можно увидеть еще одну достопримечательность - арт-объект "Танец с кинжалами", изображающий горца, который держит во время выступления одновременно несколько клинков. Такой трюк требовал особого мастерства и опыта, что и постарались передать в скульптуре.

Это наталкивает на мысль, что и местным предпринимателям требуется особое мастерство при ведении бизнеса в горах. И пока непонятно, все ли у них получится.

Сейчас перед турбазами сделали широкую площадку, которая может использоваться одновременно и как смотровая, благодаря открывающемуся великолепному виду, и как парковка для автомобилей.

С появлением двух турбаз в Верхний Згид частенько начали заезжать туристы, которых привлекают удивительные по красоте горы

Нас встречает хозяин одной из турбаз Олег Карданов. Ему около 40 лет. Олег рассказывает, что родился здесь, в Верхнем Згиде, и хорошо помнит те времена, когда поселок был на пике расцвета. А потому особенно тяжело видеть, как поселок вымирает. Прожив какое-то время в Москве, Олег решил вернуться в родное селение и организовать такой бизнес, который давал бы работу всем местным и чтобы люди перестали уезжать в город.

- У нас в республике есть Инвестиционный совет при главе Северной Осетии, - рассказывает Карданов. - Этот орган решает в том числе, кого из начинающих бизнесменов поддержать. Я выдвинул свой бизнес-план, и на удивление он понравился совету. В итоге мне дали возможность без аукциона купить участок в Верхнем Згиде в 30 соток. Я не стал сносить двухэтажные коммуналки, которые были построены здесь еще в сталинское время, сохранил местный колорит. Но внутри зданий провел капитальный ремонт - и они стали гостиницами с отдельными номерами, где могут разместиться одновременно 40 человек.

Ресепшен гостиницы расположился в помещении бывшего отделения почты. И тут же рядом - столовая для туристов. Готовые блюда можно вынести на веранду и устроить трапезу с восхитительным видом на горы.

Тут же, недалеко, всего в нескольких десятках метров, разместилась вторая турбаза - Zgid Sky. Но она устроена по-другому и представляет собой несколько небольших современных домиков, каждый из которых рассчитан на одну семью.

Обе турбазы - единственное место работы в Верхнем Згиде. Прочие здешние жители, которые на них не заняты, либо ведут личное подсобное хозяйство, либо приезжают только на лето, отдав предпочтение городу.

- Поток туристов, конечно, пока недостаточный, чтобы всех обеспечить работой, - рассказывает Олег Карданов. - В сезон каждый день приезжает по несколько машин, но только на один день. Останавливаются с ночевкой мало людей - наверное, только два-три десятка человек за все лето. Вот и обороты у нас небольшие.

Одни из самых колоритных блюд в республике, которые туристы заказывают чаще всего, - осетинские пироги и сыр. Поэтому предприниматели в Верхнем Згиде держат коров и бычков, которые пасутся по окрестным пастбищам. Это позволяет им самостоятельно производить те деликатесы, которые пользуются популярностью у гостей.

- Главная проблема здесь для местных жителей в том, что нет школ и поликлиник, - рассказывает один из работников турбаз Сергей Огоев. - Поэтому многие отказываются переселяться сюда на "постоянку". А еще зима - почти мертвый сезон: дороги заметает, проехать сложно.

Местные жители говорят, что большой сложностью является само расположение Верхнего Згида: из-за скалистого крутого подъема, частых камнепадов и оползней строить асфальтовую дорогу здесь нельзя, она будет обваливаться. А необходимость "скакать" семь километров в гору по гравийке останавливает многих туристов.

По той же причине в поселке и постоянные перебои с электричеством. Но сейчас "Россети" наконец привезли трансформатор, который планируется установить. Это позволит обеспечить стабильное питание домов электроэнергией.

И несмотря на все эти проблемы, туристы в Верхний Згид едут. Наверное, потому что лучше гор могут быть только горы...