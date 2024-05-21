Какие цены устанавливают гостиницы Петербурга на время форума ПМЭФ

На даты проведения Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 5 по 8 июня, петербургские отели закрывают возможность туристам через сайт бронировать номера. Если 4 июня «возможен только выезд», то с 5 по 8 июня – «проживание невозможно», пишут на сайтах гостиниц. Между тем стоимость даже для одного человека в номере за сутки в обычные дни может достигать полумиллиона рублей.

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О том, в какую цену может обойтись гостям ПМЭФ проживание в лучших номерах, в материале «ФедералПресс».

Grand Hotel Europe с видом на Михайловский дворец

В обычные дни самые дорогие апартаменты в Grand Hotel Europe, окна которого выходят на Михайловский дворец (Русский музей) и площадь искусств, обойдутся в 537 тысяч рублей за сутки. В богатом номере «Империал» на 350 кв. м. разместились рабочий кабинет с библиотекой, спальня с большой кроватью под пологом, тренажерный зал, сауна, просторная гостиная, столовая на десять персон с полностью оборудованной кухней, лаунж-бар с видами на уходящую вдаль Невскую перспективу и музыкальный зал с антикварным роялем фирмы Карла Шредера.

Конечно, есть и более бюджетные номера. Так, делюкс будет стоить 29 тысяч рублей, с видом на площадь Искусств – в сутки 31 тысячу рублей, исторический номер – 33 тысячи рублей, номер «Терраса» – 35 тысяч рублей, полулюкс – 43 тысячи рублей и так далее.

Между тем в дни ПМЭФ стоимость на проживание в пятизвездочном отеле увеличивается более чем в семь раз. Если делюкс стоил 29 тысяч рублей, то теперь его стоимость за сутки на одного человека составит 206,2 тысячи рублей. А цена за делюкс с видом на площадь Искусств выросла в дни форума с 31 тысячи рублей в сутки до 231,2 тысячи рублей. За исторический номер вместо 33 тысяч рублей за ночь надо будет заплатить 281,2 тысячи рублей. Переночевать в классическом люксе будет стоить вместо 62 тысяч рублей 534 тысячи рублей. Цена выросла уже более чем в 8,5 раза.

Самым дорогим номером стали исторические люкс-апартаменты. Если в мае там можно было остановиться за 94 тысячи рублей в сутки, то в дни форума – за 697,2 тысячи рублей.

Кроме того, вступают в действие и специальные условия бронирования в дни ПМЭФ, сообщают менеджеры по бронированию. Так, Grand Hotel Europe предоставляет номера минимум на четыре ночи проживания с полной предоплатой без возможности возврата в случае отмены или изменения дат проживания. Также отель оставляет за собой право на изменение цен без предварительного уведомления. Таким образом, за исторические люкс-апартаменты гость должен выложить сразу 2,8 млн рублей.

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace с видом на Исаакий

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace, который располагается рядом с Исаакиевским собором, не стал раскрывать стоимость проживания в дни ПМЭФ. На эти даты там действует лист ожидания. Кроме того, менеджер просит предоставить им полные имена гостей, пожелания по количеству и категориям номеров.

«Обращаем Ваше внимание, все предложения на проживание в период Санкт-Петербургского Международного экономического форума являются адресными и строго конфиденциальными, поэтому в случае отсутствия полного имени гостя мы не сможем сделать Вам предложение», – сообщили в отеле в ответ на вопрос журналиста о стоимости размещения.

Между тем в обычные дни в этом отеле пребывание в самом дорогом номере – дворцовом люксе – за сутки обойдется вам в 500 тысяч рублей.

«Астория» с видом на Мариинский дворец

В гостинице «Астория» на наш вопрос о стоимости проживания в дни ПМЭФ прямо ответили, что все номера на даты проведения форума уже забронированы. Однако в обычные дни самый дорогой номер «Люкс Делюкс» с видом на Мариинский дворец обойдется в 93 тысячи рублей.

«Англетер» с видом на Исаакиевскую площадь

Проживание в одном из первых отелей, построенных в Северной столице, в обычные дни одному человеку в стандартном номере обойдется в 21 тысячу рублей, в комнате с видом на собор – 27 тысяч рублей, в номере «Студио» – 30 тысяч рублей, в номере с балконом – 32,5 тысячи рублей. Полулюкс с видом на собор при одноместном размещении обойдется в 55 тысяч рублей, а люкс с той же панорамой будет стоить уже 90 тысяч рублей.

Однако на период проведения ПМЭФ-2024 в «Англетере» предлагают номера с видом на Исаакиевскую площадь и собор. Гости ПМЭФ в номере Superior Deluxe могут пожить за 197 тысяч рублей в сутки, размещение в Executive с видом во внутренний сад обойдется в 185 тысяч рублей в сутки. Там также основной пакет бронирования включает в себя четыре ночи – с 4 по 8 июня. Таким образом, проживание в гостинице обойдется в дни ПМЭФ примерно в 800 тысяч рублей.