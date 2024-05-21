Red Wings открыла прямые рейсы между Минском и Челябинском

Авиакомпания Red Wings с 21 мая начала выполнять рейсы из международного аэропорта Челябинска в Минск. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"С 21 мая Red Wings начинает полеты из Челябинска в столицу Беларуси", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Челябинска - в 13:30, а прибытие в Минск - в 15:00. Обратный рейс из Минска - в 16:00, прибытие в Челябинск - в 21:10.

Также, согласно данным из открытых источников, перелеты из Челябинска в Минск осуществляет Аэрофлот по вторникам с пересадкой в Москве. Авиакомпании "Россия" и "Победа" совершают перелеты с пересадками в Москве и Санкт-Петербурге.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты - Жуковский, Домодедово (оба - Москва), Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.