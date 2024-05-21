Виноградники, органическая кухня и первоклассный сервис: чем привлекает Крым

С каждым годом объем внутреннего туризма в нашей стране растет. И это не удивительно. Россия не обделена культурными и природными красотами. Взять хотя бы полуостров Крым, который славится своим целебным воздухом. Говорят, что, побывав в Крыму однажды, туда хочется возвращаться снова и снова. Тем более, что отрасль гостеприимства там сейчас активно развивается. Mriya Resort & SPA - отечественный курорт, расположенный на Южном побережье Крыма, воплощает в жизнь философию совершенного гостеприимства.

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В этом году курорт празднует свое десятилетие. Генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян рассказал в интервью РГ, как становление курорта повлияло на развитие целого ряда отраслей на всем крымском полуострове, а также каким будет курорт еще через 10 лет.

- В этом году курорту исполняется 10 лет. Какие изменения произошли за это время?

Самвел Саруханян: На протяжении всех десяти лет курорт активно развивался. Ежегодно реализовывались новые проекты. В 2014 году курорт имел территорию 12 гектаров, а сегодня гостям доступно порядка 65 гектаров. В ближайшие 3-4 года мы разовьем эту территорию до 108 гектаров земли. Курорт начинался с 400 сотрудников, а сегодня у нас работает уже три тысячи человек, в планах увеличить персонал до 10 тысяч. Это связано с тем, что курорт расширяется, реализуются новые и новые проекты, которые имеют большое значение не только для самого курорта, но и для всего региона в целом.

Mriya Resort & SPA начинался как классический санаторный курорт, а сегодня у нас на территории работает самый передовой в стране Институт Активного Долголетия. В активах Mriya Life Institute 24 оздоровительные программы, основанные на авторской системе диагностики здоровья по 180 параметрам, 500 процедур, 30 современных диагностических аппаратов, бальнеологический комплекс, SPA-апартаменты, ресторан здорового питания, а также коллектив опытных врачей и признание уровня качества сервиса и услуг ведущими мировыми премиями в области индустрии гостеприимства. В рамках нашего научного Совета мы изучали вопрос, как влияет санаторно-курортное лечение, именно такого уровня, которое мы предлагаем на биологический возраст, и обнаружили, что две недели санаторно-курортного лечения на пять лет уменьшают биологический возраст. Предположим, если вам 40 лет, то через две недели правильного санаторно-курортного лечения, вам будет 35. И это такой серьезный сдвиг, который вы можете пройти за две недели.

Сегодня Mriya Resort & SPA из объекта классического санаторно-курортного комплекса превратилась в курорт мечты. Мы предлагаем нашим гостям и первоклассный сервис, и лечение, и разнообразный досуг. Здесь каждому будет интересно - и взрослым, и детям, и молодежи, и людям старшего возраста. Занятия найдут себе и любители активного отдыха, и ценители природных красот, и светских развлечений.

Несмотря на то, что отель рассчитан на 1300 гостей, здесь будет комфортно и любителям общения, и тем, кто нуждается в тишине и покое. На территории курорта при желании можно уединиться - для этого есть целый ряд локаций, где можно почувствовать себя на едине с природой.

На территории курорта расположились три парка: японский, винный и семейный тематический парк. Японский сад "Шесть чувств" спроектировал известный ландшафтный дизайнер, хранитель императорских садов Японии Широ Накане.

В детском тематическом парке чудес и приключений "Дримвуд" есть аттракционы, проходят квесты, мастер-классы, интерактивные шоу и спектакли. Здесь гармонично сочетается развлекательная и познавательная стороны. Детей учат бережно относится к природе, развивают полезные навыки.

Особое внимание мы уделяем семейному отдыху. Сегодня, когда каждый из нас живет в гипернасыщенном ритме жизни, очень важно время от времени замедляться и посвящать время своим близким, своей семье. В Mriya Resort & SPA мы это прекрасно понимаем и предлагаем нашим гостям разнообразные варианты семейного досуга. Это может быть как активный отдых, связанный со спортом, так и спокойный, например, прогулки и экскурсии в интересные места.

Сердцем любого курорта на морском побережье является пляж. Наша собственная береговая линия тянется на сотни метров. Здесь находятся бары, кафе, рестораны, спортивные площадки и спа. Мы превратили бетонные берегоукрепительные сооружения - в острова, где созданы зоны отдыха, это очень впечатляюще смотрится. Кроме того, у нас есть собственная марина. Любители дайвинга тоже смогут интересно провести у нас время. Мы опустили на дно два самолета для того, чтобы тем, кто любит этот вида спорта было интересно погружаться.

Тех, кто занимается виноделием или просто является ценителем этого напитка, непременно вдохновит наш Винный парк. А в Банке вина каждый сможет найти для себя что-то особенное, потому что у нас одна из самых больших коллекций вина в мире. И она продолжает расширяться. Сейчас мы входим в ТОП-10 публичных винных банков в мире.

- Mriya Resort & SPA славится своим гастрономическим разнообразием. А что на счет локальной кухни?

Самвел Саруханян: Изначально крымская кухня не была развита в регионе. Однако наши гости хотели попробовать что-то крымское, ощутить местный колорит на вкус. И поэтому мы стали развивать это направление. Сегодня на территории курорта находится около 40 гастрономических заведений и одно из самых популярных - ресторан WineKitchen - это первый в Крыму ресторан локаворской кухни, то есть все блюда готовят из локальных продуктов производства местных фермеров.

- В Крыму отличная экология и практически идеальные условия для выращивания органических культур и производства органической продукции. Поддерживаете ли вы крымских производителей? Закупаете местную продукцию?

Самвел Саруханян: Мало кто знает, что до 2014 года практически вся продукция Крыма вывозилась за пределы региона. Поначалу мы закупали практически всю продукцию на материке и частично за рубежом. Например, все мясо было из Аргентины и Чили. Однако затем мы поставили себе задачу работать с местными производителями, закупать локальную продукцию. Мы решили, что у нас будут крымский виноград, крымские помидоры, крымская клубника. Но для этого нужно было проделать большую работу совместно с фермерскими хозяйствами. В свое время мы создали собственную сыроварню. Шесть месяцев ушло только на тестирование сырья. Мы экспериментировали, выбирали идеальное крымское молоко. И вот сегодня мы выстроили систему, которая позволяет производить сыры стабильно высокого качества на основе органического крымского молока. Сейчас у нас есть целый пул местных производителей, которые поставляют для нас продукцию заданного качества. Мы в любой момент можем все проверить и при необходимости скорректировать. Кроме того, мы стали тем большим игроком, который дает импульс для развития местных хозяйств, малого бизнеса.

- Этот год будет особенным - юбилейным для курорта. Какие сюрпризы по этому поводу вы подготовили для гостей?

Самвел Саруханян: В этом году мы планируем провести более ста мероприятий, приуроченных к нашему юбилею. Среди самых масштабных: Фестиваль сакуры, мероприятие для выпускников Крыма "Лавандовые паруса", "Зелёный марафон", и конечно грандиозное празднование Дня рождения курорта с насыщенной событийной программой и звездами российской эстрады. Также летом у нас проходит серия концептуальных вечеринок на пляже Around The Space и вечеринки на кровле Винного парка Sunset Vibes. Фестиваль сбора винограда и сбора оливок - тоже интересные и значимые мероприятия. А осенью пройдет гастрономический фестиваль, который стал уже ежегодным.

Кроме того, в этом году у нас запланирован запуск целого ряда инфраструктурных проектов, которые будут значимы не только для курорта, но и для всего региона.

- Расскажите, каким вы видите курорт через 10 лет, как он изменится?

Самвел Саруханян: В этом году будут заложены новые традиции. Кроме того, готовятся к реализации большие инфраструктурные проекты. В этих проектах совокупно будет участвовать больше 200 компаний со всей страны. Территория курорта уже имеет концепцию развития на ближайшее десятилетие. И эта концепция шаг за шагом будет реализовывается. Например, в этом году идет проектирование отеля на 300 номеров. Будет реализовано и много других проектов, которые сейчас находятся в разработке.