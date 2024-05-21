Более 850 тысяч туристов посетили на майские праздники Петербург

Это на 10 % больше, чем в 2024 году, когда число туристов составило около 770 тысяч человек. Из общего числа посетителей в этом году 200 тысяч человек прибыли в город на один день. Остальные задержались на более продолжительный период.

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По сравнению с предыдущими годами, рост посещаемости является значительным и свидетельствует о популярности Санкт-Петербурга как туристического направления.

Экономический вклад посетителей в город достиг 30 миллиардов рублей за майские праздники 2023 года. Процентная загрузка отелей ожидалась на уровне 80-85 %, однако гостиницы категорий 3-5 звезд были заполнены на 94%.