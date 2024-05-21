«Два шефа - одна кухня». В Mriya Resort & SPA прошел седьмой гастрономический ужин в ресторане Salt & Pepper

17 мая в ресторане Salt & Pepper, расположенном на территории Mriya Resort & SPA, состоялся седьмой ужин в рамках главного кулинарного проекта страны “Два шефа - одна кухня”. В этот вечер Salt & Pepper со своей изысканной атмосферой и неповторимым видом на Черное море стал идеальным местом встречи двух талантливых шеф-поваров: Евгения Козырева, шеф-повара Mriya Resort & SPA, и Олега Колисниченко, шеф-повара ресторана La Fabbrica.

© Пресс-служба Mriya Resort & Spa

Ужин стал настоящим кулинарным праздником, в течение которого гости смогли насладиться эксклюзивным меню, разработанным специально для этого вечера. Семь изысканных блюд, каждое из которых - произведение искусства, начиная от крудо из горбыля с копчеными томатами и заканчивая мороженым из сельдерея и цитруса с ягодами и белым шоколадом.

© Рамблер.ру

Помимо них в меню присутствовала невероятная провесная конина, заправленная соусом из копченых томатов и трюфельного масла. Конину готовили особым способом, провесом, в камере созревания при определенной температуре и влажности, что позволило вытянуть из мяса больше вкуса. Подавалось это в тарталетке, на дне которой – соус из свежих листьев горчицы, а сверху – тартар с молоком кобылицы и икрой кефали. Это восхитительное сочетание вкусов собрали не просто так: ростовский шеф-повар черпал вдохновение в средних веках, когда через донской край проходил знаменитый Шелковый путь, установленный империей Чингисхана.

© Рамблер.ру

Еще один чисто донской микс – это ньоки с раками из Маныча и молодой горчицей, поданный с молодым картофелем и соусом на тартаре, который позволил подчеркнуть и раскрыть вкус раков. Сказать, что блюдо было великолепным – ничего не сказать. Картофель довели до консистенции таяния во рту, а раки впитали массу вкусов из соуса с четко прослеживаемой горчицей.

© Рамблер.ру

Не менее захватывающими были и другие блюда – более привычные по вкусовому букету, но от этого не менее обаятельные. Речь идет об утке с кремом из вяленой тыквы, пироге с сазаном и соусом из печеного лука, а также - джанкойским ягненком с полбой. Ягненка шефы в течение многочасового томления довели до состояния тающей во рту тушенки, а полбу мастера украсили необычным сочетанием с сыром грюйер.

© Рамблер.ру

Автор этой идеи – шеф-повар Salt & Pepper, Евгений Козырев, который в Mriya Resrot & SPA сначала открыл ресторан «Черное море BBQ», а затем уже - титульный ресторан. Начинал, кстати, Евгений в 2000-х годах в ресторане Francesco под руководством итальянского шеф-повара Джузеппе Приоло.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Естественно, все это сопровождалось великолепной винной картой. К каждому блюду подобрали идеальное по сочетанию вино. Занимался этим мастер своего дела, ведущий сомелье круорта Мосин Илья, сомелье виноделен «Винного парка». Он же включил в ужин экспериментальное красное сухое вино, созданное силами искусственного интеллекта, в собственной винодельне Mriya.

Каждый гость ужина участвовал в розыгрыше ценных призов от Mriya Resort & SPA и партнера «Коктебель», включая MLI и виноградное обертывание “Дофаминовый бриз”, которое, благодаря антиоксидантам, содержащимся в винограде, очищает организм от токсинов, выравнивает цвет кожи и придает упругость и нежность. Кроме того, процедура помогает снять напряжение и избавиться от стресса и усталости, что помогает продлить чувство благополучия и расслабления после ужина, а также дарит возможность приятно отдохнуть на престижном уровне.

© Рамблер.ру

Но гастрономическое наслаждение - не единственное, что ожидало гостей. Часть средств от каждого билета на ужин направили на поддержку детей-сирот и их профессиональное развитие.

Седьмой ужин стал одним из главных событий юбилейного года Mriya Resort & SPA. Это вечер, который запомнился каждому гостю своей атмосферой изысканности, вдохновения и кулинарных открытий.

В честь десятилетия курорта в 2024 году запланировано более 100 мероприятий разнообразной направленности, а также множество мастер-классов и концертов. Главным акцентом станет празднование Дня рождения Mriya Resort & SPA 14 августа с фееричным ужином и финалом проекта "Два шефа - одна кухня" в середине августа. А 31 августа состоится грандиозный фестиваль "Гастролис", где рестораны и бары Крымского полуострова превратятся в двухэтажный пляжный фуд-корт с насыщенной программой развлечений и разнообразием кулинарных изысков от Италии до Крыма, а также выступлениями приглашенных звезд российской эстрады.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Ежегодно в августе фуд-корт «Гастролис» становится настоящим кулинарным магнитом и, простираясь более чем на 300 метров, гармонично совмещает гастрономические изыски с беззаботным весельем.

На фуд-фестивале представлены блюда самых разных кухонь – от классических до экзотических, которые придутся по вкусу как любителям мяса и рыбы, так и ценителям овощных сетов и самых неожиданных десертов. Однако «Гастролис» не только о еде: здесь можно окунуться в море пляжных развлечений, беззаботного веселья и радости всей семьей, а для юных посетителей подготовлена персональная локация с аквазоной, пенной вечеринкой и анимацией. Музыкальная программа фестиваля продумана до мелочей: одновременно в нескольких точках пляжа звучат ритмичные мелодии самых разных жанров и стилей. Энергичные выступления известных артистов и диджеев создают праздничную атмосферу беззаботной летней легкости.

К этому же времени должен полностью обновиться флагманский ресторан шведской линии Azurr В дизайне обновленного ресторана Azurr были воплощены свежесть моря и тепло крымского гостеприимства.

© Рамблер.ру

На этапе подготовки проекта были учтены все пожелания гостей и внесены важные структурные изменения в дизайн ресторана, логистику и функционал помещения.

Теперь у ресторана два входа с зоной парковки для колясок. Также была расширена и обновлена Welcome-зона, чтобы минимизировать очереди и обеспечить комфортный проход к шведской линии. Сама линия раздачи была сконструирована радиальной — 360 градусов, с зонами горячих блюд, холодных закусок, фруктов и десертов, чтобы сократить время ожидания.

© Рамблер.ру

Для маленьких посетителей ресторана предусмотрен свой собственный шведский стол, он ниже взрослого и с адаптивным для детей меню. Для взрослых посетителей, желающих посидеть в тишине, огорожена специальная зона, где они смогут спокойно и комфортно наслаждаться обедом. Добавлены мягкие диваны и зонирующие перегородки для большей приватности и уюта. Терраса стала полноценным продолжением зала со своим климатом и атмосферой.