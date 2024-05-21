Более 78% россиян признались, что хотя бы раз путешествовали в одиночестве

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, какие города выбрали бы для путешествия в одиночестве.

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Большинство опрошенных (78,5%) хотя бы раз путешествовали без компании, при этом 67% чувствовали себя абсолютно комфортно, 5%, напротив, такой опыт не понравился, а у 28% впечатления от одиночных поездок были разными, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Идеальными городами для такого вида путешествий респонденты назвали Санкт-Петербург (21,1%), Москву (12,1%), Калининград (8,3%), Сочи (7,5%) и Алтай (3,6%). При этом 32,2% опрошенных считают, что для поездок в одиночестве подходят все города России.

Также в ходе опроса выяснилось, что в этом году в одиночестве планируют путешествовать 48,7% россиян.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.