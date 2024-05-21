Возле мемориала «Курская битва» открылся туристический комплекс «Патриот»

В Поныровском районе проходит заседание комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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В Поныри врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и гости прибыли на ретро-поезде, для них провели экскурсию и рассказали о местных достопримечательностях

Среди гостей региона Председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Сейчас для делегации проводят экскурсию в здании Поныровского вокзала. Позже состоится заседание комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Сейчас проходит заседание. Алексей Смирнов поприветствовал гостей:

- Развитие патриотического туризма способствует сохранению памяти, кроме того, это важно для экономики региона. Мы выступили с предложением создать макротерритории туристического патриотизма в соседних регионах, - сказал иврио губернатора.

С подробным докладом о патриотическом туризме выступил ври замгубернатора Александр Чуркин:

- Патриотическое воспитание имеет важную роль. Президент поддержал инициативу создания мемориала в Курской области. Его уже посетили более 400 тыс чел.

На мемориале «Курская битва» сегодня состоится открытие туристического комплекса «Патриот» и будет подписано два соглашения: с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и с Общероссийской общественной организацией «Федерация городошного спорта России».

На территории комплекса - полоса препятствий, площадка для сдачи норм ГТО и игры в городки.