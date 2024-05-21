Турпоток в Калининградскую область на майские праздники вырос на 10%

Калининградская область в майские праздники приняла больше 70 тыс. туристов, улучшив показатель аналогичного периода 2023 года на 10%. Гости в течение длинных выходных потратили в регионе более 1,2 млрд рублей, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

"Турпоток в регион в период майских выходных достиг 70,7 тыс. человек, что совпало с нашими предварительными прогнозами - мы прогнозировали увеличение турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом, то есть до 70-71 тыс. человек", - сказал Андрей Ермак, уточнив, что в 2023 году с 29 апреля по 9 мая в области побывали около 64 тыс. человек, а в 2022 году в эти же дни - 57 тыс. человек.

Калининградский аэропорт "Храброво", который принимает большую часть туристов, приезжающих в регион, в этот период обслужил 218,5 тыс. пассажиров, что почти в два раза больше, чем с 29 апреля по 9 мая 2023 года, когда пассажиропоток аэропорта составил 144,8 тыс. человек. Загрузка отелей в регионе составляла майские выходные в среднем 78%, а в некоторых достигала 100%, отметил собеседник агентства, добавив, что рост турпотока в область по всем параметрам фиксируется ежегодно.

"Большинство туристов в майские праздники приехали в Калининград традиционно из Москвы, Санкт-Петербурга. Также большой процент туристов представлял Казань, Екатеринбург. Калининградцы также обращались в туристический информационный центр (ТИЦ) с вопросами об отдыхе в регионе", - уточнил Андрей Ермак.

По данным Сбераналитики, во время длинных майских выходных 2024 года объем трат туристов в Калининградской области по картам составил 961 млн рублей. Гости сняли наличными в регионе 110 млн рублей, объем переводов туристов жителям области составил 148,2 млн рублей, добавил собеседник агентства.

Лидеры посещений

Рост посещаемости в сравнении с прошлым годом отмечен в наиболее популярных учреждениях культуры и локациях региона, рассказал собеседник агентства.

"Традиционно лидерами по посещаемости оставались Музей Мирового океана (102,7 тыс. посетителей в 2024 против 64,6 тыс. в прошлом году), Национальный парк "Куршская коса" (63,9 тыс. человек в 2024, в 2023 году - 46,9 тыс. посетителей) и Калининградский зоопарк (54,9 тыс. человек в 2024 году -в период майских праздников 2023 года - 38,7 тыс. чел.). Отмечена высокая посещаемость Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде. Там в начале мая побывали 24,7 тыс. человек против 19,5 тыс. в аналогичный период 2023 года. Экспозиции Музея янтаря в этом году посетили 17,3 тыс. человек, что на 2,6 тыс. человек больше, чем в период майских каникул в прошлом году. Калининградский областной музей изобразительных искусств посетили 3,3 тыс. человек, что на 26,8% выше уровня 2023 года. В Туристский информационный центр области поступили 2 286 обращений за консультациями", - заключил собеседник агентства.

Май открывает высокий туристический сезон в Калининградской области, который продлится до сентября. Приморские муниципалитеты готовятся к старту пляжного сезона. Ожидается, что в этот период в регион приедут в общей сложности порядка 1,2 млн туристов, что на 5% больше, чем в мае - сентябре 2023 года.