Посуточную аренду жилья в Сочи вытащат из «серой зоны»

Частников, которые превратили свои квартиры и дома в мини-отели, собираются выводить из «серой зоны». Это следует из публикации в телеграм-канале заместителя главы Сочи Светланы Калининой. Платформа для подсчета туристов, которую внедряют на курорте, будет отображать жилье, владельцы которого не регистрировались в качестве операторов курортного сбора, и отправлять о нем информацию в ФНС. По мнению сочинских чиновников, это поможет перевести услуги, которые оказывали неофициально, в правовое поле.

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Сейчас на ресурсе зарегистрировано больше 1500 объектов размещения разных уровней и категорий. При проверке информации выяснилось, что не все отели и гостиницы подали информацию о себе.

Также во время настройки платформы выявили несколько предприятий, не перечисляющих курортный сбор. Туда приедет специальная комиссия, которая проведет проверку. Если нарушение подтвердится, то предпринимателю придется заплатить штраф от 5 до 15 тыс. руб.

Как именно собираются контролировать хозяев квартир, небольших отелей и гостевых домов, Калинина не объяснила. Возможно, для этого используют схему, которую недавно анонсировали в Санкт-Петербурге, – там собираются проводить контрольные закупки, во время которых проверяющий под видом туриста попытается заселиться в отель без оплаты курортного сбора.

Платформу для подсчета отдыхающих в Сочи запустили в конце января. Задача этой системы – выявлять отельеров, которые не собирают с отдыхающих курортный сбор или оставляют деньги себе.